Збираємось до школи: скільки вартує учнівський набір

Шкільний набір. Фото: depositphotos.com

Менше місяця залишидося до початку навчального року. Батьки все частіше почали заглядати на шкільні ярмарки, аби придбати своїм дітям усе необхідне до навчання.

Оглядачі видання РБК Україна підрахували, скільки цьогоріч вартує шкільний набір.

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Вартість шкільного набору

Оглядачі зазначають, що вартість одних і тих же товарів дуже різниться: як у магазинах, так і в регіонах. Тому, аби прорахувати приблизну вартість шкільного набору, вони взяли ціни у мережі Епіцентр.

Ціни на шкільне приладдя:

рюкзак — від 550 грн

щоденник з твердою обкладинкою — від 45 грн

щоденник з м’якою обкладинкою — від 25 грн

набір зошитів з малюнками на 12 стор. — від 20 грн (4 шт.)

(4 шт.) обкладинки для зошитів (кольорові) — 30 грн за упаковку

за упаковку обкладинки для зошитів (прозорі) — від 6 до 15 грн за упаковку

за упаковку обкладинки для книг — від 5 до 20 грн за упаковку

за упаковку тека для зошитів — від 45 грн

набір кулькових ручок — від 60 грн (7 шт.)

(7 шт.) набір кольорових олівців — від 30 грн (12 шт.)

(12 шт.) настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) — від 225 грн

пенал — від 15 грн

набір лінійок — від 20 грн

гумка — 5 грн/шт.

Мінімальна вартість цього набору (зошитів 32 шт.) обійдеться у понад 1200 грн.

Вартість шкільних пеналів. Фото: скриншот

У виданні зазначають, що до цього доведеться докуповувати робочі друковані зошити із різних предметів, контурні карти тощо.

Деякі навчальн ізаклади вимагають шкільну форму:

для дівчаток — дві сорочки, штани, спідниця, жилетка, сукня, жакет та колготи — це обійдеться мінімум у 2,5 тис. грн

для хлопців — дві сорочки, штани, жилетка, жакет — мінімум 1,8 тис. грн.

спортивний костюм, кросівки — від 1,3 грн

Відповідно, це ще 3,1 — 3,8 тис. грн доведеться витратити, щоб зібрати школяра.

Нагадаємо, в Одесі планують розмалювати стіни укриттів та сховищ у школах. Аби реалізувати цю ініціативу, шукають творчих і обізнаних художників, які бажають прикрасити місто своїми малюнками.

Проєкт охоплює розпис як зовнішніх, так і внутрішніх стін укриттів та сховищ шкіл та садочків. Організатори закликають молодь, яка вміє створювати настінні малюнки, взяти участь у цій чудовій ідеї.