Зарплаты в Кабинете министров выросли: сколько получают чиновники

Заседание Кабинета министров Украины. Фото: kmu.gov.ua

С начала года заработные платы представителей Кабинета Министров Украины значительно выросли, к тому же члены правительства кроме оклада получают выплаты на оздоровление, материальную помощь и надбавки за доступ к гостайне. Одним из беднейших является премьер Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Сколько получают чиновники

"Оклад министра в Украине — 61 397 грн (сумма, которую можно получить "на руки"). При этом зарплата состоит из премии, надбавок, компенсаций за командировку, а иногда и выплат на оздоровление и материальную помощь (выплачивается раз в год). Как следствие, суммарная зарплата может составить более 100 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Так, по данным издания, министр юстиции Денис Малюська в июле получил 53 тыс. грн на оздоровление, что увеличило его месячную зарплату до 131,7 тыс. грн. Чиновник из Министерства молодежи и спорта в апреле получил материальную помощь суммой 91,1 тыс. грн, что увеличило его общую месячную зарплату до 151,3 тыс. грн. Также высокую зарплату получает и Дмитрий Кулеба благодаря доплатам за доступ к гостайне.

Какие зарплаты в правительстве. Фото: OBOZREVATEL

Рост зарплат может происходить и благодаря немалым премиям. Так, в Минсоци министр не получает премии, однако ее заместители имеют доплаты постоянно. Как пример издания приводит первую замминистра Дарью Марчак:

в феврале ее премия составила 19,5 тыс. грн. (всего заработала 78,3 тыс. грн.);

в марте — 20,5 тыс. грн премии (общая зарплата — 80,1 тыс. грн);

в апреле — 12,3 тыс. грн премии (общая зарплата — 76,4 тыс. грн);

в мае — 17 тыс. грн премии (общая зарплата — 80,8 тыс. грн);

в июне — 1,9 тыс. грн премии (общая зарплата — 82,8 тыс. грн, куда вошла доплата за командировку);

в июле — 11,1 тыс. грн премии (общая зарплата — 88,5 тыс. грн, куда также вошла командировочная доплата).

Зарплаты Шмыгаля и его заместителей

Зарплаты Шмыгаля и его вице-премьеров ниже, чем зарплаты министров без статуса "вице". В 2021 году Шмыгаль получал от 41,8 тыс. до 57,2 тыс. грн, что выросло почти на 20 тыс. грн за два прошлых года.

Денис Шмыгаль в начале года получал около 61 тыс. грн, а в июле уже 66 тыс., что примерно соответствует зарплате замминистра и ниже многих других министров. Немного получают и его заместители, их зарплата не слишком выросла.

Зарплата Дениса Шмыгаля. Фото: OBOZREVATEL

Сколько получают министры

Министр юстиции Денис Малюска в среднем стал зарабатывать на 7 тыс. грн больше с начала года. В январе его зарплата была около 73 тыс. грн., а к середине лета поднялась до 80 тыс. грн. К тому же, такая ситуация с зарплатами прослеживается и у других министров.

"В июле его зарплата взлетела. Дело в том, что чиновники ежегодно могут получать вторую зарплату на оздоровление. Видимо, в июле Малюська взял отпуск и ему выплатили дополнительно 53 тыс. грн на оздоровление. В сумме он получил 131,7 тыс. грн в июле 2023-го", — говорится в материале.

Зарплата Дениса Малюськи. Фото: OBOZREVATEL

Напомним, что за первое полугодие 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.