Зарплати в Кабінеті міністрів зросли: скільки отримують урядовці

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: kmu.gov.ua

З початку року заробітні плати представників Кабінету Міністрів України значно зросли, до того ж урядовці крім окладу отримують виплати на оздоровлення, матеріальну допомогу і надбавки за доступ до держтаємниці. Одним із найбідніших є прем'єр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Скільки отримують урядовці

"Оклад міністра в Україні — 61 397 грн (сума, яку можна отримати "на руки"). При цьому зарплата складається з премії, надбавок, компенсацій за відрядження, а іноді й виплат на оздоровлення та матеріальну допомогу (виплачується раз на рік). Як наслідок, сумарна зарплата може становити понад 100 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Так, за даними видання, міністр юстиції Денис Малюська у липні отримав 53 тис. грн на оздоровлення, що збільшило його місячну зарплату до 131,7 тис. грн. Урядовець з Міністерства молоді та спорту у квітні отримав матеріальну допомогу сумою 91,1 тис. грн, що збільшило його загальну місячну зарплату до 151,3 тис. грн. Також високу зарплату отримує й Дмитро Кулеба завдяки доплатам за доступ до держтаємниці.

Які зарплати в уряді. Фото: OBOZREVATEL

Ріст зарплат може відбуватися й завдяки чималим преміям. Так, у Мінсоці міністрка не отримує премії, однак її заступними мають доплати постійно. Як приклад видання наводить першу заступницю міністра Дар'ю Марчак:

у лютому її премія склала 19,5 тис. грн (всього заробила 78,3 тис. грн);

у березні — 20,5 тис. грн премії (загальна зарплата — 80,1 тис. грн);

у квітні — 12,3 тис. грн премії (загальна зарплата — 76,4 тис. грн);

у травні — 17 тис. грн премії (загальна зарплата — 80,8 тис. грн);

у червні — 1,9 тис. грн премії (загальна зарплата — 82,8 тис. грн, куди ввійшла доплата за відрядження);

у липні — 11,1 тис. грн премії (загальна зарплата — 88,5 тис. грн, куди також ввійшла доплата за відрядження).

Зарплати Шмигаля та його заступників

Зарплати Шмигаля та його віцепрем'єрів нижчі, ніж зарплати міністрів без статусу "віце". 2021 року Шмигаль отримував від 41,8 тис. до 57,2 тис. грн, що зросло майже на 20 тис. грн за два минулі роки.

Денис Шмигаль — на початку року отримував близько 61 тис. грн, а в липні вже 66 тис., що приблизно відповідає зарплаті заступника міністра та нижче багатьох інших міністрів. Небагато отримують і його заступники, їх зарплата не надто зросла.

Зарплата Дениса Шмигаля. Фото: OBOZREVATEL

Скільки отримують міністри

Міністр юстиції Денис Малюська в середньому став заробляти на 7 тис. грн більше з початку року. У січні його зарплата була близько 73 тис. грн, а до середини літа піднялася до 80 тис. грн. До того ж така ситуація з зарплатами простежується і в інших міністрів.

"У липні його зарплата злетіла. Річ у тому, що чиновники щорічно можуть отримувати другу зарплату на оздоровлення. Мабуть, у липні Малюська взяв відпустку та йому виплатили додатково 53 тис. грн на оздоровлення. У сумі він отримав 131,7 тис. грн у липні 2023-го", — йдеться в матеріалі.

Зарплата Дениса Малюськи. Фото: OBOZREVATEL

Нагадаємо, що за перше півріччя 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.