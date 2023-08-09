Зарплаты в 2,5 тыс. евро в ЕС — рейтинг стран с высокой минималкой

Евровалюта находится в руках. Фото: Новини.LIVE

В странах Европейского Союза (ЕС) уровень минимальной заработной платы достигает более 2,5 тыс. евро, при этом в пятерке государств с высокой оплатой труда — те, которые приняли наибольшее количество беженцев из Украины. Речь идет о Германии, Испании, Ирландии.

О том, какая ныне минимальная оплата труда в странах ЕС, рассказали журналисты издания in-poland.com.

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Какие сейчас "минималки" в ЕС

По данным статистической службы Евросоюза, занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС, диапазон уровней минимальной зарплаты в странах ЕС колеблется от 399 до 2508 евро.

Самая высокая "минималка" (сумма до вычета налогов, уплачиваемая работодателем работникам) в таких странах еврозоны:

в Люксембурге — 2508 евро;

в Германии — 1997 евро;

в Нидерландах — 1995 евро;

в Бельгии — 1955 евро;

в Ирландии — 1910 евро;

во Франции — 1747 евро;

в Испании — 1260 евро.

В Словении, единственной из новых стран ЕС, минимальная зарплата превышает 1 тыс. евро — 1,2 тыс. евро. В то же время, самая низкая минимальная зарплата в таких странах:

в Болгарии — 399 евро;

в Албании — 375 евро;

в Северной Македонии — 359 евро.

При этом в популярных среди украинских беженцев странах "минималка" такова:

в Польше — 811 евро;

в Чехии — 729 евро;

в Румынии — 604 евро.

Наивысшей покупательной способностью при таких зарплатах среди европейских стран обладает "минималка" Германии, а Польша — на девятом месте.

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Напомним, украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.