Зарплати у 2,5 тис. євро у ЄС — рейтинг країн з найвищою мінімалкою

Євровалюта у руках. Фото: Новини.LIVE

У країнах Європейського Союзу (ЄС) рівень мінімальної заробітної плати досягає понад 2,5 тис. євро, при цьому у п'ятірці держав із високою оплатою праці — ті, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Ірландію.

Про те, яка нині мінімальна оплата праці у країнах ЄС, розповіли журналісти видання in-poland.com.

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За даними статистичної служби Євросоюзу, що займається збором статистичної інформації щодо країн-членів ЄС, діапазон рівнів мінімальної зарплати у країнах ЄС коливається від 399 до 2508 євро.

Найвища "мінімалка" (сума до вирахування податків, яку сплачує роботодавець працівникам) у таких країнах єврозони:

у Люксембурзі — 2508 євро;

у Німеччині — 1997 євро;

у Нідерландах — 1995 євро;

у Бельгії — 1955 євро;

в Ірландії — 1910 євро;

у Франції — 1747 євро;

в Іспанії — 1260 євро.

У Словенії, єдиній з нових країн ЄС, мінімальна зарплата перевищує 1 тис. євро — 1,2 тис. євро. Водночас, найнижча мінімальна зарплатня в таких країнах:

у Болгарії — 399 євро;

в Албанії — 375 євро;

у Північній Македонії — 359 євро.

При цьому у популярних серед українських біженців країнах "мінімалка" така:

у Польщі — 811 євро;

у Чехії — 729 євро;

у Румунії — 604 євро.

Найвищою купівельною спроможністю за таких зарплат серед європейських країн володіє "мінімалка" Німеччини, а Польща — на дев'ятому місці.

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Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.