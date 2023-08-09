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Зарплати у 2,5 тис. євро у ЄС: рейтинг країн з найвищою мінімалкою

9 серпня 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2,5 тис. євро у ЄС — рейтинг країн з найвищою мінімалкою
Євровалюта у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У країнах Європейського Союзу (ЄС) рівень мінімальної заробітної плати досягає понад 2,5 тис. євро, при цьому у п'ятірці держав із високою оплатою праці — ті, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Ірландію.

Про те, яка нині мінімальна оплата праці у країнах ЄС, розповіли журналісти видання in-poland.com.

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Які зараз "мінімалки" в ЄС

За даними статистичної служби Євросоюзу, що займається збором статистичної інформації щодо країн-членів ЄС, діапазон рівнів мінімальної зарплати у країнах ЄС коливається від 399 до 2508 євро.

Найвища "мінімалка" (сума до вирахування податків, яку сплачує роботодавець працівникам) у таких країнах єврозони:

  • у Люксембурзі — 2508 євро;
  • у Німеччині — 1997 євро;
  • у Нідерландах — 1995 євро;
  • у Бельгії — 1955 євро;
  • в Ірландії — 1910 євро;
  • у Франції — 1747 євро;
  • в Іспанії — 1260 євро.

У Словенії, єдиній з нових країн ЄС, мінімальна зарплата перевищує 1 тис. євро — 1,2 тис. євро. Водночас, найнижча мінімальна зарплатня в таких країнах:

  • у Болгарії — 399 євро;
  • в Албанії — 375 євро;
  • у Північній Македонії — 359 євро.

При цьому у популярних серед українських біженців країнах "мінімалка" така:

  • у Польщі — 811 євро;
  • у Чехії — 729 євро;
  • у Румунії — 604 євро.

Найвищою купівельною спроможністю за таких зарплат серед європейських країн володіє "мінімалка" Німеччини, а Польща — на дев'ятому місці.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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