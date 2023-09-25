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Зарплата в Украине вырастет на 20%: кто и когда получит больше

25 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — известно, когда оплата труда вырастет на 20%
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине власти обещают повысить среднюю заработную плату штатных работников. Ожидается, что это произойдет поэтапно в 2024 году суммарно на 20,6%.

Об этом говорится в прогнозе правительства на среднесрочный период, сообщает Minfin.

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Соответствующие расчеты включены в проект госбюджета-2024. Согласно им, средняя зарплата в этом году должна составлять 18,31 тыс. гривен, однако фактическая будет меньше — 18,12 тыс. гривен.

В дальнейшем размер средней заработной платы штатных работников вырастет с 18,12 тыс. грн. на конец 2023 года до 21,85 тыс. грн в следующем году.

 

зарплаты в 2024 году
Источник: Minfin

Численность штатных работников

Прогнозируют изменение средней численности штатных работников. Согласно ожиданиям на 2023 год, общее количество должно составлять 6,3 млн граждан, однако фактически будет 6,1 млн человек. На следующий год также заложат показатель в 6,1 млн граждан.

До войны, в 2021 году, показатель по численности работников составлял 7,1 млн граждан.

На 2024 год заложат повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — с 369,1 млрд до 442,6 млрд гривен. Связано это с ожиданиями повышения средней зарплаты. В то же время, налоговая ставка по НДФЛ не изменится.

Также указано, что в прогноз не заложены поступления из НДФЛ с обеспечением военных и налогообложения процентов по депозитам физических лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Государственная служба по труду возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.

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