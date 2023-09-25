Зарплати в Україні — відомо, коли оплата праці зросте на 20%

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада обіцяє підвищити середню заробітну плату штатних працівників. Очікується, що це станеться поетапно у 2024 році сумарно на 20,6%.

Про це йдеться у прогнозі уряду на середньостроковий період, інформує Minfin.

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Відповідні розрахунки долучено до проєкту держбюджету-2024. Згідно з ними, цьогоріч середня зарплатня має становити 18,31 тис. гривень, проте фактична буде менша — 18,12 тис. гривень.

Надалі розмір середньої заробітної плати штатних працівників зросте з 18,12 тис. грн на кінець 2023 року до 21,85 тис. грн наступного року.

Джерело: Minfin

Чисельність штатних працівників

Прогнозують зміну середньої чисельності штатних працівників. Згідно з очікуваннями на 2023 рік, загальна кількість має становити 6,3 млн громадян, проте фактично буде 6,1 млн осіб. На наступний рік також закладуть показник у 6,1 млн громадян.

До війни, у 2021 році, показник за чисельністю працівників становив 7,1 млн громадян.

На 2024-й закладуть підвищення надходжень з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — із 369,1 млрд до 442,6 млрд гривень. Пов'язано це з очікуваннями щодо підвищення середньої зарплатні. Водночас податкова ставка з ПДФО не зміниться.

Також вказано, що у прогноз не закладено надходження з ПДФО із забезпеченням військових та з оподаткування відсотків за депозитами фізичних осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.