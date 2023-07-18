Зарплата в 40 тысяч для педагогов — что говорят в Раде

Кошелек с деньгами. Фото: google.com

На днях в Министерстве образования и науки анонсировали масштабную реформу, которая будет предусматривать повышение выплат для педагогов до 40 тысяч гривен. В Верховной Раде уточнили, что это не окончательная сумма, а сам расчет будет зависеть от многих факторов.

Об этом рассказали в Комитете ВР по вопросам образования.

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Повышение зарплаты для педагогов

По словам заместителя руководителя профильного комитета Сергея Колебошина, Минобразования работает над образовательной реформой и соответствующими изменениями. Действительно, рассматривают вопрос повышения оплаты труда для учителей после войны, однако вышеназванная сумма потребует существенных изменений в профессиональности педагогов, а саму систему с надбавками эксперты и педагоги считают непрогрессивной, отметил он.

"Нельзя говорить о том, что это окончательная сумма, или о том, что произойдет механистическое увеличение заработной платы до 40 тысяч без пересмотров принципов начисления, без того, чтобы увеличивать базовую ставку и уменьшать количество надбавок", — цитирует чиновника 24tv.ua.

Поэтому независимо от того, какой будет окончательная сумма, параллельно должны происходить процессы, призванные усовершенствовать начисление заработной платы в целом и систему профессионального сопровождения педагогов.

Образовательная реформа

Ранее в Минобразования сообщали, что в текущем году по сравнению с 2022-м объем образовательной субвенции сократили на 19%. В госбюджете на финансирование зарплат педагогов предусмотрено на 20,5 млрд грн меньше средств. Решение связано с тем, что средства из бюджета идут, прежде всего, на защиту страны.

По словам министра образования Оксена Лисового, в ведомстве уже активно работают над вопросом повышения заработных плат педагогов, ведь действующие зарплаты, по его мнению, являются унижением.

По информации профильного комитета, осуществление образовательной реформы может стартовать в сентябре 2023 года. Зарплату учителям до 40 тысяч гривен обещали повысить после победы.

Больше о зарплатах

Напомним, некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.