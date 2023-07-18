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Зарплата у 40 тисяч для педагогів: у Раді прокоментували майбутні виплати

18 липня 2023 08:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата у 40 тисяч для педагогів — що кажуть у Раді
Гаманець з грошима. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Днями у Міністерстві освіти та науки анонсували масштабну реформу, яка передбачатиме підвищення виплат для педагогічних працівників до 40 тисяч гривень. У Верховній Раді уточнили, що це не остаточна сума, а сам розрахунок залежатиме від багатьох факторів.

Про це розповіли в Комітеті ВР із питань освіти.

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Підвищення зарплати для освітян

За словами заступника керівника профільного комітету Сергія Колебошина, Міносвіти працює над освітньою реформою та відповідними змінами. Дійсно, розглядають питання підвищення оплати праці для вчителів після війни, однак вищеназвана сума вимагатиме істотних змін щодо фаховості педагогів, а саму систему з надбавками експерти та освітяни вважають непрогресивною, зауважив він.

"Не можна говорити про те, що це остаточна сума, чи про те, що відбудеться механістичне збільшення заробітної плати до 40 тисяч без переглядів принципів нарахування, без того, щоб збільшувати базову ставку і зменшувати кількість надбавок", — цитує посадовця 24tv.ua.

Тому, незалежно від того, якою буде остаточна сума, паралельно повинні відбуватися процеси, покликані удосконалити нарахування заробітної плати в цілому та систему професійного супроводу педагогів.

Освітня реформа

Раніше у Міносвіти повідомляли, що цього року порівняно з 2022-м обсяг освітньої субвенції скоротили на 19%. У держбюджеті на фінансування зарплат педагогів передбачено на 20,5 млрд грн менше коштів. Рішення пов'язане з тим, що кошти з бюджету йдуть перш за все на захист країни.

За словами міністра освіти Оксена Лісового, у відомстві вже активно працюють над питанням підвищення заробітних плат освітян, адже чинні зарплати, на його думку, є приниженням.

За інформацією профільного комітету, втілення освітньої реформи може стартувати у вересні 2023 року. Зарплату вчителям до 40 тисяч гривень обіцяли підвищити після перемоги.

Більше про зарплати

Нагадаємо, деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

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