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Запрет на продажу сигарет в точках duty-free: Рада вынесла вердикт

10 августа 2023 14:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Продажа сигарет в точках duty-free – депутаты поддержали запрет
Магазин duty-free. Фото: boryspil.mydutyfree.net
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 10 августа, народные депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о противодействии незаконному обороту табачных изделий в Украине. Соответствующий документ прошел второе чтение.

Об этом сообщил нардеп, заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

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Подробнее о законопроекте

Речь идет о проекте закона №9315. Он предусматривает установление запрета на продажу сигарет в торговых точках беспошлинной торговли (duty-free shop).

Так, документ вводит запрет на помещение в таможенный режим беспошлинной торговли, реализацию точками duty-free и размещение табачных изделий во время военного положения в стране.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, схемы относительно duty-free охватили около половины рынка нелегальных табачных изделий, а торговля приводит к потере бюджетом 22 млрд грн ежегодно.

По словам авторов, проект закона был разработан с целью разрушения установившейся схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизного налога якобы под видом операций по реализации табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли.

Ожидается, что законопроект позволит увеличить поступление в государственную казну на 5-7 млрд грн ежегодно.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине начал действовать запрет на производство, торговлю сигарет и табака для самокруток с ароматическими добавками. Вступили в силу обновленные нормы антитабачного законодательства.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать товародвижение онлайн.

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