Продаж сигарет у точках duty-free — депутати підтримали заборону

Заборона на продаж сигарет у точках duty-free: Рада винесла вердикт
У четвер, 10 серпня, народні депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні. Відповідний документ пройшов друге читання.
Про це повідомив нардеп, заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Детальніше про законопроєкт
Йдеться про проєкт закону №9315. Він передбачає встановлення заборони на продаж сигарет у торгових точках безмитної торгівлі (duty-free shop).
Так, документ запроваджує заборону на поміщення у митний режим безмитної торгівлі, реалізацію точками duty-free та розміщення тютюнових виробів на час воєнного стану в країні.
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, схеми з duty-free охопили близько половини ринку нелегальних тютюнових виробів, а торгівля призводить до втрати бюджетом 22 млрд грн щороку.
За словами авторів, проєкт закону розробили з метою руйнування усталеної схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком нібито під виглядом операцій з реалізації тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі.
Очікується, що законопроєкт дозволить збільшити надходження до державної казни на 5-7 млрд грн щороку.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.
Також ми писали, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.