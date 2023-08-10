Продаж сигарет у точках duty-free — депутати підтримали заборону

Магазин duty-free. Фото: boryspil.mydutyfree.net

У четвер, 10 серпня, народні депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні. Відповідний документ пройшов друге читання.

Про це повідомив нардеп, заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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Детальніше про законопроєкт

Йдеться про проєкт закону №9315. Він передбачає встановлення заборони на продаж сигарет у торгових точках безмитної торгівлі (duty-free shop).

Так, документ запроваджує заборону на поміщення у митний режим безмитної торгівлі, реалізацію точками duty-free та розміщення тютюнових виробів на час воєнного стану в країні.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, схеми з duty-free охопили близько половини ринку нелегальних тютюнових виробів, а торгівля призводить до втрати бюджетом 22 млрд грн щороку.

За словами авторів, проєкт закону розробили з метою руйнування усталеної схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком нібито під виглядом операцій з реалізації тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі.

Очікується, що законопроєкт дозволить збільшити надходження до державної казни на 5-7 млрд грн щороку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Також ми писали, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.