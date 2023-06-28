Запрет на покупку авто за долги — законопроект №9363 оценили юристы

Покупатели в автосалоне. Фото: google.com

Юристы прокомментировали инициативу правительства, которая предусматривает запрет на покупку автомобилей, если у украинцев есть долги. Речь идет о законопроекте №9363.

Об этом сообщает Sud.ua.

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Правомерность запрета на покупку авто

В начале июня текущего года глава правительства Денис Шмыгаль зарегистрировал в парламенте законопроект №9363, вносящий изменения в законодательство в части цифровизации исполнительного производства. В частности, он предусматривает введение запрета на осуществление регистрации транспорта гражданами, не имеющими непогашенной задолженности и внесенными в реестр должников.

Юристы отмечают, что на практике никто не может запретить купить авто даже при наличии долга.

"Что это значит на практике? Никто, конечно, не может запретить купить вам машину даже при наличии долга, например, попросив об этом другое лицо", — утверждают они.

Так, в случае принятия проекта закона гражданин не сможет зарегистрировать транспорт на себя, однако сможет ездить без взыскания в течение 30 дней (период после покупки, который предоставляют на регистрацию авто в сервисном центре МВД и выдачу постоянных номерных знаков).

После чего полиция в рамках законодательства имеет право выписывать штрафы за езду без постоянных номеров. Речь идет о ст. 121-3 Кодекса об админправонарушениях. Согласно ей, штрафы за такое нарушение составляют 1,19 тыс. грн. Так, автовладельцы-должники смогут продолжать пользоваться транспортом даже без регистрации, однако с готовностью быть оштрафованными.

За что могут внести в реестр должников

В реестр должников вносят любых граждан, имеющих документально подтвержденный долг. Это может быть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, алименты, кредиты.

Финучреждения по требованию исполнителей имеют право налагать аресты на счета должников. Ранее, во время войны, такие меры применяли к должникам с суммами более 100 тыс. грн. Однако с мая 2023 года счета арестовывают независимо от задолженности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

Также мы писали, что в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.