Заборона на купівлю авто за борги — законопроєкт №9363 оцінили юристи

Покупці в автосалоні. Фото: google.com

Юристи прокоментували ініціативу уряду, яка передбачає заборону на купівлю автомобілів, якщо в українців є борги. Йдеться про законопроєкт №9363.

Про це інформує Sud.ua.

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Правомірність заборони на купівлю авто

На початку червня поточного року глава уряду Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті законопроєкт №9363, який вносить зміни у законодавство у частині цифровізації виконавчого провадження. Зокрема, він передбачає запровадження заборони на здійснення реєстрації транспорту громадянами, які мають непогашену заборгованість, та внесені у реєстр боржників.

Юристи зауважують, що на практиці ніхто не може заборонити купити авто навіть за наявності боргу.

"Що це означає на практиці? Ніхто звісно не може заборонити купити Вам машину навіть за наявності боргу, наприклад, попросивши про це іншу особу", — стверджують вони.

Так, у разі ухвалення проєкту закону, громадянин не зможе зареєструвати транспорт на себе, проте зможе їздити без стягнення упродовж 30 днів (період після купівлі, який надають на реєстрацію авто в сервісному центрі МВС та видачу постійних номерних знаків).

Після чого поліція у рамках законодавства матиме право виписувати штрафи за їзду без постійних номерів. Йдеться про ст. 121-3 Кодексу про адмінправопорушення. Відповідно до неї, штрафи за таке порушення становлять 1,19 тис. грн. Відтак, автовласники-боржники зможуть продовжувати користуватися транспортом навіть без реєстрації, однак з готовністю бути оштрафованими.

За що можуть віднести у реєстр боржників

У реєстр боржників вносять будь-яких громадян, які мають документально підтверджений борг. Це може бути заборгованість за житлово-комунальні послуги, за аліменти, кредити.

Фінустанови на вимогу виконавців мають право накладати арешти на рахунки боржників. Раніше, під час війни, заходи впливу застосовували до боржників із сумами у понад 100 тис. грн. Однак з травня 2023 року рахунки арештовують незалежно від заборгованої суми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Також ми писали, що в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.