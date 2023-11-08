Штрафы в Украине — за махинации с пробегом подержанных авто будут сурово наказывать

Транспорт на стоянке. Фото: Avtosota

В Украине народные депутаты планируют ввести новые штрафы для недобросовестных автовладельцев. Речь идет о наказании за скручивание реального пробега транспорта перед повторной продажей.

Такие нормы прописали в новом законопроекте, зарегистрированном в парламенте.

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Подробнее о новом наказании

Необходимость введения штрафных санкций за фальсификации пробега подержанных авто прописана в законопроекте №10216 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за фальсификации пробега подержанного транспортного средства".

Авторы инициативы считают, что это поможет навести порядок на вторичном автомобильном рынке. Ожидается, что угроза наказания снизит количество продавцов, которые "скручивают" настоящие показатели пробега авто.

Инициатор — народный депутат IX созыва, член депутатской группы "Відновлення України" Артем Дмитрук. В настоящее время проект направили на рассмотрение в профильный Комитет.

Источник: ВРУ

Какие будут размеры штрафов

Документ предусматривает введение административной ответственности и необходимость указания пробега транспортного средства в документации, в частности:

в таможенной декларации;

в свидетельстве о прохождении автомобильного техосмотра;

в страховом полисе.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что за сфальсифицированный пробег транспорта при продаже третьим лицам предусматривается штраф. Его размер будет колебаться от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В частности, если будет установлен факт отключения кабеля щитка приборов или махинации с тросом спидометра, чтобы километраж не учитывался, то размер штрафа может составить 3,4 тыс. грн.

Если во время регистрационных действий с транспортом или проведения техосмотра будет выявлено, что показатель одометра (прибора для измерения количества оборотов колеса) меньше, чем было ранее зафиксировано в Едином госреестре, штраф составит 8,5 тыс. грн.

В случае, если во время первой регистрации растаможенного транспорта показатели одометра будут ниже заявленных на таможне, то штраф будет составлять 17 тыс. грн.

Также предлагают наказывать тех, кто предлагает "профессиональные" услуги по "скрутке" пробега. За это хотят взимать штраф в 34 тыс. грн. Примечательно то, что в случае неразглашения владельцем ТС, в котором были уменьшены показатели одометра, имени того, кто совершал фальсификацию, то штраф ляжет на его плечи.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Укравтопрома, украинцы купили на 41% больше подержанных автомобилей в октябре этого года, чем в прошлом. Речь идет о 21,3 тыс. транспортных средств. Также известно, какие из них самые популярные среди покупателей.

Также мы писали, что парк новых легковых автомобилей вырос в октябре на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стало известно, какие модели автолюбители предпочитали.