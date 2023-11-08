Штрафи в Україні — за махінації з пробігом вживаних авто суворо каратимуть

Транспорт на стоянці. Фото: Avtosota

В Україні народні депутати планують запровадити нові штрафи для недобросовісних автовласників. Йдеться про покарання за скручування реального пробігу транспорту перед повторним продажем.

Такі норми прописали у новому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті.

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Детальніше про нове покарання

Необхідність запровадження штрафних санкцій за фальсифікацію пробігу вживаних авто прописана у законопроєкті №10216 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу".

Автори ініціативи вважають, що це допоможе навести лад на вторинному автомобільному ринку. Очікується, що загроза покарання зменшить кількість продавців, які "скручують" справжні показники пробігу авто.

Ініціатор — народний депутат IX скликання, член депутатської групи "Відновлення України" Артем Дмитрук. Зараз проєкт направили на розгляд у профільний Комітет.

Джерело: ВРУ

Які будуть розміри штрафів

Документ передбачає запровадження адміністративної відповідальності та необхідність зазначення пробігу транспортного засобу у документації, зокрема:

у митній декларації;

у свідоцтві про проходження авто техогляду;

у страховому полісі.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що за сфальсифікований пробіг транспорту під час продажу третім особам передбачається штраф. Його розмір коливатиметься від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зокрема, якщо буде встановлено факт відключення кабелю щитка приладів чи махінації з тросом спідометра, щоб кілометраж не враховувався, то розмір штрафу може становити 3,4 тис. грн.

Якщо під час реєстраційних дій з транспортом чи проведення техогляду виявлять, що показник одометра (приладу для вимірювання кількості обертів колеса) менший, ніж було раніше зафіксовано в Єдиному держреєстрі, штраф сягне 8,5 тис. грн.

У разі, якщо під час першої реєстрації розмитненого транспорту показники одометра будуть нижчі за заявлені на митниці, то штраф становитиме 17 тис. грн.

Також пропонують карати тих, хто пропонує "професійні" послуги зі "скрутки" пробігу. За це хочуть стягувати штраф у 34 тис. грн. Примітно те, що в разі нерозголошення власником ТЗ, в якому було зменшено показники одометра, імені того, хто здійснював фальсифікацію, то штраф ляже на його плечі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Мова йде про 21,3 тисячі транспортних засобів. Також відомо, які серед них найпопулярніші серед покупців.

Також ми писали, що парк нових легкових авто зріс у жовтні на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Стало відомо, яким моделям автолюбителі віддавали перевагу.