Штрафы в Украине — с 1 октября украинцев начнут наказывать за популярное нарушение

Деньги в руках. Фото: google.com

В Украине с октября текущего года украинские водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Иначе может ожидать штраф.

Об этом сообщает издание Today.ua.

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Такая норма прописана в пункте 9.8 ПДД Украины, и призвана снизить количество ДТП. Необходимо с 1 октября по 1 мая включать вне населенных пунктов осветительные приборы в автомобиле.

На водителей, которые не делают этого, как правило, составляют административные протоколы по ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этой статье предусмотрен штраф на сумму от 425 до 510 грн за нарушение правил применения внешних осветительных приборов.

Однако некоторые юристы считают, что соответствующая статья не отвечает вышеуказанному правонарушению и по ней нельзя наказывать водителей, не включающих ходовые огни или ближний свет фар.

Юристы уточняют, что на самом деле ответственность за такое нарушение наступает только при начале движения и изменении направления движения. Иногда суды принимают эту точку зрения.

Некоторые специалисты считают, что за указанное нарушение нужно штрафовать на основании статьи 121 КоАП (Управление водителем транспортом, имеющем неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности) или выносить предупреждение по статье 125 КоАП (Нарушение ПДД, не предусмотренное другими статьями КоАП).

Хотя суды иногда становятся на сторону водителей-"нарушителей", не включающих с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов ходовые огни или ближний свет фар, полиция продолжает выносить постановления по соответствующей статье. Поэтому лучше перестраховаться и с октября по май включать освещение фар.

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