Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow З 1 жовтня на українців чекає новий штраф: що варто знати arrow

З 1 жовтня на українців чекає новий штраф: що варто знати

26 вересня 2023 07:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — з 1 жовтня українців почнуть карати за популярне порушення
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з жовтня поточного року українські водії муситимуть вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Інакше може чекати штраф.

Про це повідомляє видання Today.ua.

Читайте також:

Яке покарання чекає на водіїв

Така норма прописана у пункті 9.8 Правил дорожнього руху України, і покликана знизити кількість ДТП. Необхідно з 1 жовтня по 1 травня включати поза населеними пунктами освітлювальні прилади в авто.

На водіїв, які не роблять цього, як правило, складають адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення. За цією статтею передбачений штраф на суму від 425 до 510 грн за порушення правил застосування зовнішніх освітлювальних приладів.

Проте деякі юристи вважають, що відповідна стаття не відповідає вищевказаному правопорушенню і за нею не можна карати водіїв, які не включають ходові вогні чи ближнє світло фар.

Юристи уточнюють, що насправді відповідальність за таке порушення настає тільки при початку руху та під час зміни напряму руху. Іноді суди ухвалюють цю точку зору.

Деякі фахівці вважають, що за вказане порушення потрібно штрафувати на підставі статті 121 КпАП (Управління водієм транспортом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби) або інші технічні несправності) чи виносити попередження за статтею 125 КпАП (Порушення ПДР, що не передбачене іншими статтями КпАП).

Хоч суди іноді стають на бік водіїв-"порушників", які не вмикають з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами ходові вогні чи ближнє світло фар, поліція продовжує виносити постанови за відповідною статтею. Тому краще перестрахуватися й з жовтня по травень вмикати освітлення фар.

Більше про авто

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

Також ми писали, що експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину. Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз