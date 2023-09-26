Штрафи в Україні — з 1 жовтня українців почнуть карати за популярне порушення

Гроші у руках. Фото: google.com

В Україні з жовтня поточного року українські водії муситимуть вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Інакше може чекати штраф.

Про це повідомляє видання Today.ua.

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Така норма прописана у пункті 9.8 Правил дорожнього руху України, і покликана знизити кількість ДТП. Необхідно з 1 жовтня по 1 травня включати поза населеними пунктами освітлювальні прилади в авто.

На водіїв, які не роблять цього, як правило, складають адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення. За цією статтею передбачений штраф на суму від 425 до 510 грн за порушення правил застосування зовнішніх освітлювальних приладів.

Проте деякі юристи вважають, що відповідна стаття не відповідає вищевказаному правопорушенню і за нею не можна карати водіїв, які не включають ходові вогні чи ближнє світло фар.

Юристи уточнюють, що насправді відповідальність за таке порушення настає тільки при початку руху та під час зміни напряму руху. Іноді суди ухвалюють цю точку зору.

Деякі фахівці вважають, що за вказане порушення потрібно штрафувати на підставі статті 121 КпАП (Управління водієм транспортом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби) або інші технічні несправності) чи виносити попередження за статтею 125 КпАП (Порушення ПДР, що не передбачене іншими статтями КпАП).

Хоч суди іноді стають на бік водіїв-"порушників", які не вмикають з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами ходові вогні чи ближнє світло фар, поліція продовжує виносити постанови за відповідною статтею. Тому краще перестрахуватися й з жовтня по травень вмикати освітлення фар.

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