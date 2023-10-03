Впервые с июля 2022 года НБУ сменил курс гривны к доллару: что предлагают

Наличные доллара. Фото: Новини.LIVE

Начиная с июля 2022 года, Национальный банк Украины изменил свой официальный курс гривны к доллару. Следовательно, американская валюта подорожала с 36,57 грн/долл до 36,59 грн/долл.

Об этом говорится в НБУ.

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Известно, что это первый пересмотр курса валюты после отмены фиксации курса. Теперь он будет ежедневно меняться, как это было до войны.

По состоянию на 12.50 котировки на межбанковском валютном рынке составляли 36 гривен 55-60 копеек за доллар.

Курс валюты по состоянию на 3 октября 2023г. Фото: скриншот

Отмена фиксации курса

Напомним, 2 октября НБУ сообщил о том, что с 3 октября 2023 года переходит в режим управляемой гибкости обменного курса, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Согласно этому режиму, официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком, как это происходило с 24 февраля 2022 года.

В Национальном банке Украины усилили поддержку гривны в сентябре текущего года. Регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордную сумму из золотовалютных резервов.