Вперше з липня 2022 року НБУ змінив курс гривні до долара: що пропонують

Готівка долара. Фото: Новини.LIVE

Починаючи з липня 2022 року Національний банк України змінив свій офіційний курс гривні до долара. Відтак, українська валюта подешевшала з 36,57 грн/дол до 36,59 грн/дол.

Про це йдеться у НБУ.

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Відомо, що це перший перегляд курсу валюти, який відбувся після відміни фіксації курсу. Відтепер він щоденно змінюватиметься, як це було і до війни.

Станом на 12:50 котирування на міжбанківському валютному ринку становили 36 гривень 55–60 копійок за долар.

Курс валюти станом на 3 жовтня 2023 рік. Фото: скриншот

Відміна фіксації курсу

Нагадаємо, 2 жовтня НБУ повідомив про те, що з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Зігдно цього режиму, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

Додамо, що у Національному банку України посилили підтримку гривні у вересні поточного року. Регулятор продав на міжбанківському валютному ринку рекордну суму зі своїх золотовалютних резервів.