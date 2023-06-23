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Водителей предупредили о штрафах за некоторые неисправные приборы

23 июня 2023 08:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине - водителей предупредили о наказании за некоторые неисправные приборы
Патрульная полиция на дороге. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине водителей, которые держат в транспортных средствах неисправные огнетушители, ждет наказание. О подобных случаях предупреждают юристы.

Об этом информирует портал Doradvokat.

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Штрафы за огнетушители

Как рассказывают юристы, водители всегда должны держать в автомобиле огнетушители, а вот за неисправность ждут штрафы, однако они касаются не всех. Наказание ждет тех, кто использует транспортное средство для предоставления услуг по перевозке пассажиров. В таком случае предусмотрена ответственность водителя на основании ч.2 ст.121 КУоАП. Штраф составляет 340 грн. В случае повторного нарушения могут лишить права управления на основании ч.4 ст.121 КУоАП.

Что касается остальных водителей, то прямой юридической ответственности за перевозку неисправного огнетушителя нет, а представители полиции могут выдать предупреждение за нарушение в рамках статьи 125 Кодекса Украины об админправонарушениях и составить протокол о нарушении пункта 31.4.7 ПДД движения. Однако, если не обжаловать такое постановление — в случае повторного нарушения у водителей могут изъять водительские права сроком на три-шесть месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше водителей ждут новые штрафы, которые заработают с 1 июля текущего года. Для некоторых наказания может достичь 7 тыс. злотых (около 61,6 тыс. грн).

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

Еще водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание , которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

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