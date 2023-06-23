Штрафи в Україні — водіїв попередили про покарання за деякі несправні прилади

Патрульна поліція на дорозі. Фото: google.com

В Україні на водіїв, які тримають у транспортних засобах несправні вогнегасники, чекає покарання. Про подібні випадки попереджають юристи.

Про це інформує портал Doradvokat.

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Штрафи за вогнегасники

Як розповідають юристи, водії завжди мають тримати в авто вогнегасники, а от за несправність чекають штрафи, проте стосуються вони не всіх. Покарання чекає на тих, хто використовує транспортний засіб для надання послуг із перевезення пасажирів. У такому випадку передбачена відповідальність водія на підставі ч.2 ст.121 КУпАП. Штраф становить 340 грн. У разі повторного порушення можуть позбавити права керування на підставі ч.4 ст.121 КУпАП.

Щодо решти водіїв, то прямої юридичної відповідальності за перевезення несправного вогнегасника немає, а представники поліції можуть видати попередження за порушення в рамках статті 125 Кодексу України про адмінправопорушення та скласти протокол щодо порушення пункту 31.4.7 ПДР руху. Проте, якщо не оскаржити таку постанову — у випадку повторного порушення у водіїв можуть вилучити посвідчення водія терміном на три-шість місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі на водіїв чекають нові штрафи, які запрацюють з 1 липня поточного року. Для декого покарання може сягнути 7 тис. злотих (близько 61,6 тис. грн).

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Ще водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.