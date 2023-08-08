Зарплаты в регионах — украинцам рассказали, где платят от 20 тыс. грн

Трудовая книга. Фото: google.com

На украинском рынке труда самые высокие заработные платы предлагают в Киеве. В то же время, есть и другие города, где оплата труда выше среднего уровня зарплаты в стране.

Об этом свидетельствует информация на популярном кадровом портале Work.ua.

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В каких городах можно заработать больше

В частности, в столице Украины можно получать в среднем 20 тысяч гривен. При этом диапазон достаточно широк: от 6,7 тысячи гривен (руководители кружков) до 110 тысяч гривен (программисты).

Второе место, где в среднем предлагают 17,5 тысячи гривен, Днепр. В этом городе самые высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам — по 55 тысяч гривен, а самые низкие — по 8,5 тысячи гривен — уборщицам.

На третьем месте — Львов. Там больше всего платят военнослужащим — 72,5 тысячи гривен, а меньше всего получают операторы АЗС, уборщицы, посудомоечницы, педагоги-организаторы — в среднем 10 тысяч гривен.

Далее следует Ужгород, где больше всего получают ремонтники и технологи, по 35 тысяч гривен в среднем. Меньше всего платят кредитным экспертам — 10,8 тысячи гривен.

В Одессе средняя зарплата составляет 17 тысяч гривен. Больше всего получают военнослужащие, по 72,5 тысячи гривен, а меньше всего — психологи, в среднем 8,5 тысячи гривен.

В Сумах люди получают самые низкие зарплаты — в среднем 12,5 тысячи гривен. Однако больше всего платят трактористам — в среднем по 30 тысяч гривен, а меньше всего — уборщицам, по 6,8 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.