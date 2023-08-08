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Високі зарплати: українцям розповіли, де платять від 20 тис. грн

8 серпня 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в регіонах — українцям розповіли, де платять від 20 тис. грн
Трудова книжка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці найвищі заробітні плати пропонують у Києві. Водночас, є й інші міста, де оплата праці вища за середній рівень зарплатні в країні.

Про це свідчить інформація на популярному кадровому порталі Work.ua.

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Зокрема, у столиці України у середньому можна отримувати 20 тисяч гривень. При цьому діапазон доволі широкий: від 6,7 тисячі гривень (керівники гуртків) до 110 тисяч гривень (програмісти).

Друге місце, де в середньому пропонують 17,5 тисячі гривень, Дніпро. У цьому місті найвищі зарплати пропонують топ-менеджерам — по 55 тисяч гривень, а найнижчі — по 8,5 тисяч гривень — прибиральницям.

На третьому місці — Львів. Там найбільше платять військовослужбовцям — 72,5 тисячі гривень, а найменше отримують оператори АЗС, прибиральниці, посудомийниці, педагоги-організатори — у середньому 10 тисяч гривень.

Далі йде Ужгород, де найбільше отримують ремонтники та технологи, по 35 тисяч гривень в середньому. Найменше платять кредитним експертам — 10,8 тисячі гривень.

В Одесі середня зарплата становить 17 тисяч гривень. Найбільше отримують військовослужбовці, по 72,5 тисячі гривень, а найменше — психологи, у середньому 8,5 тисячі гривень.

У Сумах люди отримують найнижчі зарплати — у середньому 12,5 тисячі гривень. Проте найбільше платять трактористам — у середньому по 30 тисяч гривень, а найменше — прибиральницям, по 6,8 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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