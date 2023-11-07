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Выплаты для украинцев — сколько получают беженцы в разных странах

7 ноября 2023 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выплаты для украинцев — сколько получают беженцы в разных странах
Украинские беженцы за границей. Фото: DW
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Многие европейские страны приютили украинских беженцев, предоставив им убежище и социальную помощь. Однако денежные выплаты для граждан Украины со статусом "беженцы" отличаются в зависимости от государства, которое его выплачивает.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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По данным организации EnableMe, размер социальных выплат в отдельных странах иногда выше средней заработной платы в Украине. Итак, самые высокие ежемесячные выплаты получают украинцы в таких странах:

  • Бельгия — 1 140 евро на взрослого (44 137 грн);
  • Ирландия — 824 евро на взрослого (31 902 грн);
  • Норвегия — 650 евро на взрослого (25 166 грн);
  • Германия — 502 евро на взрослого (19 435 грн);
  • Франция — 426 евро (16 493 грн);
  • Швейцария — от 350 до 500 евро (от 13 552 до 19 360 грн);
  • Великобритания — от 300 евро на человека (от 11 616 грн).

На размер таких выплат влияют многие факторы, например, жилье, состав семьи, статус обучения, поиск работы и т.д. Также некоторые страны планируют снизить размер выплат из-за нагрузки на госбюджет.

Напомним, что юристы объяснили, имеют ли право внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине претендовать одновременно на несколько видов социальной помощи .

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