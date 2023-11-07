Виплати для українців — скільки отримують біженці в різних країнах

Українські біженці за кордоном. Фото: DW

Багато європейських країн прихистили українських біженців, надавши їм притулок та соціальну допомогу. Однак грошові виплати для громадян України зі статусом "біженці" відрізняється в залежності від держави, що її виплачує.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Які виплати отримують українські біженці в Європі

За даними організації EnableMe, розмір соціальних виплат в окремих країнах іноді вищий, ніж середня заробітна плата в Україні. Отже, найвищі щомісячні виплати отримують українці в таких країнах:

Бельгія — 1 140 євро на дорослого (44 137 грн);

Ірландія — 824 євро на дорослого (31 902 грн);

Норвегія — 650 євро на дорослого (25 166 грн);

Німеччина — 502 євро на дорослого (19 435 грн);

Франція — 426 євро (16 493 грн);

Швейцарія — від 350 до 500 євро (від 13 552 до 19 360 грн);

Велика Британія — від 300 євро на людину (від 11 616 грн).

На розмір таких виплат впливає багато чинників, наприклад, житло, склад родини, статус навчання, пошук роботи тощо. Також деякі країни планують зменшити розмір виплат через навантаження на держбюджет.

Нагадаємо, що юристи пояснили, чи мають право внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні претендувати одночасно на кілька видів соціальної допомоги.