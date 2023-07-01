Цены на туры выходного дня по городам Украины 2023

Семья на пляже. Источник: www.freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

К сожалению, далеко не у всех украинцев сейчас есть возможность провести отпуск за границей. Более того, даже отпусков у большинства украинцев не было уже долгое время. Впрочем, отдыхать и проводить время с семьей все же надо.

Здесь на помощь придут туры выходного дня по Украине. Новини.LIVE собрали семейные туры выходного дня из Киева и рассказывают, сколько они стоят.

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Экскурсия в Умань

Один из самых популярных маршрутов – экскурсия в Национальный дендрологический парк "Софиевка". Вас ждет знакомство с зеркальными прудами, фантастическими скульптурами, удивительными ландшафтами и сказочными гротами дендропарка.

"Софиевка" — идеальное место для создания незабываемых романтических воспоминаний и признании в любви. Этот парк – воплощение любви, который магнат Станислав Потоцкий подарил своей жене Софии.

Однодневная автобусная экскурсия в Умань из Киева в парк Софиевка занимает около 11 часов.

Ближайшая дата тура: 1 июля.

Количество дней: 1.

Цена: 790 грн/чел;

пенсионеры и дети до 12 лет: 750 грн/чел.

Тур из Киева в Национальный дендрологический парк "Софиевка". Источник: etnosvit.com

Выходные в Закарпатье

Автобусный тур "Выходные в Закарпатье" предоставит участникам возможность посмотреть лучшие достопримечательности западной Украины за короткий период времени. В рамках этого тура у посетителей будет возможность попасть в замк Паланок в Мукачево, на водопад Шипот в Пилипце и насладиться термальными бассейнами в Берегово.

Кроме того, участники путешествия смогут насладиться видами Карпатских гор, невероятного озера Синевир, а также захватывающими панорамами Боржавского хребта, которые откроются во время подъема на канатно-кресельной дороге на гору Маковица.

Ближайшая дата тура: 7 июля.

Количество дней: 4.

Цена: 3750 грн/чел. В стоимость входит проживание – 1 ночь и питание – 1 завтрак и 1 ужин.

Тур из Киева по достопримечательностям западной Украины. Источник: etnosvit.com

Гранитный путь Житомирщины

Еще один тур выходного дня, который предлагают киевлянам. Изюминкой тура выступает сердце Полесья – город Житомир. Также путешествие состоится и в город Коростышев.

Организаторы тура предлагают экскурсии по Житомиру, посещение музея старинного инструмента, а также дегустацию "вкуснейших десертов" в городе.

В Коростышевском карьере участники тура смогут сделать яркие фотографии для соцсетей. Кроме того, у карьера можно будет организовать себе пикник.

Ближайшая дата тура: 1 июля.

Количество дней: 2.

Цена: 720 грн/чел;

Детям до 6 лет (включительно): бесплатно (при сопровождении 2 взрослых и без отдельного места в автобусе);

Детям от 7 до 12 лет (включительно) и лицам с инвалидностью I и II групп (при наличии удостоверения): скидка 50 грн. от стоимости тура;

Участникам БД/ООС (при наличии удостоверения): скидка 100 грн. от стоимости тура.

Тур из Киева в Житомир и Коростышев. Источник: etnosvit.com

Тур в Буцкий каньон

Следующий тур отправляется из столицы в "маленькую Швейцарию" на берегу реки Тикич в Буцком каньоне. Буцкий каньон — это природный заповедник, расположенный вблизи села Бутское, на Полесье. Каньон имеет красивую панораму с высокими скалами, расположенными с обеих сторон. Высота склонов достигает 50 метров, а длина каньона составляет около 5 километров. Также он славится своей неповторимой природой и разнообразием растительного и животного мира.

Кроме того, участники тура также посетят Жашковский конный завод, где им продемонстрируют современные конюшни, и расскажут о разведении, выращивании и тренинге лошадей элитных пород. Следует отметить, что в некоторых случаях (например, если конный завод не может принять посетителей), экскурсия на конный завод будет заменена экскурсией в биопарк "Золотой Фазан".

Ближайшая дата тура: 1 июля.

Количество дней: 1.

Цена: 750 грн/чел.

Тур из Киева в Буцкий каньон, Черкасскую область. Источник: etnosvit.com

Пляжный тур

Для тех киевлян, которые желают просто отдохнуть у воды, мы подобрали этот тур. Сначала участники смогут насладиться отдыхом на набережной Горишних плавней, Полтавской области.

На следующий день состоится экскурсия по городу, а также путешествие и экскурсия в деревню Келеберда. Это уникальное поселение на берегу Днепра, где каждая улочка ведет к реке, образуя извилистый лабиринт. Над поселком висит Спасо-Преображенский собор — отличная локация для того чтобы сделать большое количество ярких фотографий.

Ближайшая дата тура: 1 июля.

Количество дней: 2.

Цена: 2390 грн/чел;

2140 грн/чел - дети до 12 лет;

657 грн/чел — дети до 5 лет (в сопровождении 2 взрослых).

Пляжный тур из Киева в Горишние плавни и в село Келеберда. Источник: otdihnavse100.com.ua

Напомним, мы рассказывали о самых интересных предложениях посуточной аренды домов в Закарпатской области . Рейтинг жилья мы сформировали по ценам — от более дешевых до более дорогих.