Ціни на тури вихідного дня по містам України 2023

Сім'я на пляжі. Джерело: www.freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нажаль наразі далеко не у всіх українців є можливість провести відпустку за кордоном. Ба більше, навіть відпусток у більшості українців не було вже довгий час. Втім відпочивати і проводити час з сім'єю все ж таки треба.

Тут на допомогу прийдуть тури вихідного дня по Україні. Новини.LIVE зібрали сімейні тури вихідного дня з Києва та розповідають скільки вони коштують.

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Екскурсія в Умань

Один з найпопулярніших маршрутів — екскурсія до Національного дендрологічного парку "Софіївка". На вас чекає знайомство з дзеркальними ставками, фантастичними скульптурами, дивовижними ландшафтами і казковими гротами дендропарку.

"Софіївка" — ідеальне місце для створення незабутніх романтичних спогадів, освідчення в коханні. Цей парк є втіленням любові, який магнатом Станіслав Потоцький подарував своїй дружині Софії.

Одноденна автобусна екскурсія в Умань з Києва в парк Софіївка займає близько 11 годин часу.

Найближча дата туру: 1 липня.

Кількість днів: 1.

Ціна: 790 грн/ос;

пенсіонери і діти до 12 років: 750 грн/ос.

Тур з Києва до до Національного дендрологічного парку "Софіївка". Джерело: etnosvit.com

Вихідні в Закарпатті

Автобусний тур "Вихідні у Закарпатті" надасть участникам можливість оглянути найкращі пам'ятки західної України за короткий період часу. У межах цього туру у відвідувачів буде змога потрапити до замку Паланок у Мукачеві, на водоспад Шипіт у Пилипці та насолодитися термальними басейнами у Берегово.

Крім того, участники подорожі будуть мати змогу насолодитись краєвидами Карпатських гір, неймовірного озеру Синевир, а також захоплюючими панорамами Боржавського хребта, які відкриються під час підйому на канатно-крісельній дорозі на гору Маковиця.

Найближча дата туру: 7 липня.

Кількість днів: 4.

Ціна: 3750 грн/ос. У вартість входить проживання – 1 ніч та харчування – 1 сніданок та 1 вечеря.

Тур з Києва по пам'яткам західної України. Джерело: etnosvit.com

Гранітний шлях Житомирщини

Ще один тур вихідного дня, який пропонують киянам. Родзинкою туру є серце Полісся — місто Житомир. Також подорож відбудеться і до міста Коростишів.

Організатори туру пропонують екскурсії Житомиром, відвідування музею старовинного інструментута, а також дегустацію "найсмачніших десертів" у місті.

У Коростишівському кар’єрі участники туру зможуть зробити яскраві світлини для соцмереж. Крім того, біля кар'єру можна буде організувати собі пікнік.

Найближча дата туру: 1 липня.

Кількість днів: 2.

Ціна: 720 грн/ос;

Дітям до 6 років (включно): безкоштовно (при супроводі 2-х дорослих і без окремого місця в автобусі);

Дітям від 7 до 12 років (включно) та особам з інвалідністю І та ІІ груп (за наявності посвідчення): знижка 50 грн від вартості туру;

Учасникам БД/ООС (за наявності посвідчення): знижка 100 грн від вартості туру.

Тур з Києва до Житомира та Коростишева. Джерело: etnosvit.com

Тур до Буцького каньону

Наступний тур вирушає зі столиці до "маленької Швейцарії" на березі річки Тікич в Буцькому каньйоні. Буцький каньйон — це природний заповідник, розташований у поблизу села Бутська, на Поліссі. Каньйон має красиву панораму з високими скелями, розташованими по обидва його боки. Висота схилів сягає до 50 метрів, а довжина каньйону становить близько 5 кілометрів. Також він славиться своєю неповторною природою та різноманіттям рослинного та тваринного світу.

Крім того, учасники туру також відвідають Жашківський кінний завод, де їм продемонструють сучасні стайні, і розкажуть про розведення, вирощування та тренінг коней елітних порід. Слід зазначити, що в деяких випадках (наприклад, якщо кінний завод не може прийняти відвідувачів), екскурсію на кінний завод буде замінено на екскурсію в біопарк "Золотий Фазан".

Найближча дата туру: 1 липня.

Кількість днів: 1.

Ціна: 750 грн/ос.



Тур з Києва до Буцького каньону, Черкаської області. Джерело: etnosvit.com

Пляжний тур

Для тих киян, які бажають просто віддихнути біля води, не обтяжуючи себе зайвими знаннями та екскурсіями, ми підібрали цей тур. Спочатку участники будуть мати можливість насолодитися відпочинком на набережній Горішніх плавнів, Полтавської області.

На другий день відбудеться екскурсія по місту, а також подорож і екскурсія до села Келеберда. Це унікальне поселення на березі Дніпра, де кожна вуличка веде до річки, утворюючи звивистий лабіринт. Над поселенням виситься Спасо-Преображенський собор — чудова локація для того щоб зробити велику кількість яскравих світлин.

Найближча дата туру: 1 липня.

Кількість днів: 2.

Ціна: 2390 грн/ос;

2140 грн/ос — діти до 12 років;

657 грн/ос — діти до 5 років (у супроводі 2 дорослих).

Пляжний тур з Києва до Горішніх плавнів і до села Келеберда . Джерело: otdihnavse100.com.ua

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