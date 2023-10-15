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Военным могут насчитать почти 188 тысяч гривен: при каких условиях

15 октября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Военным могут насчитать почти 188 тысяч гривен: при каких условиях
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Получившие ранения бойцы ВСУ имеют право на "боевые" выплаты. Их размер может достигать 100 тыс. грн. Также им начислят единовременную денежную выплату. Ее размер зависит от степени утраты трудоспособности.

Об этом сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Шевченковского района Киева Сергей Рунчев.

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Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района Киева Сергей Рунчев рассказал об алгоритме получения единовременной выплаты.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

  • в случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;
  • в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В этих случаях размер единовременного денежного пособия в зависимости от установленной группы инвалидности составляет:

  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае выполнения воинской обязанности;
  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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