Військовим можуть нарахувати майже 188 тисяч гривень: за яких умов

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Бійці ЗСУ, які отримали поранення, мають право на "бойові" виплати. Їх розмір може сягати 100 тис. грн. Також їм нарахують одноразову грошову виплату. Її розмір залежить від ступеня втрати працездатності.

Про це повідомив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев.

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Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев розповів про алгоритм отримання одноразової виплати.



Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби;

у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку;

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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