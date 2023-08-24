Сколько обошлись военные парады и празднование Дня Независимости Украины.

Военная техника во время военного парада по случаю 30-летия Дня независимости Украины. Фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина празднует 32 годовщину своей независимости. Уже второй год подряд из-за вторжения РФ массовых событий и празднований в этот день не будет. Не будет ни парадов, ни концертов, ни салютов. Еще одну годовщину своей независимости наша страна будет встречать с оружием в руках, эту независимость выбаривая.

Однако это не помешает нам вспомнить самые праздничные и помпезные празднования Дня Независимости Украины. Новини.LIVE, рассказывают, как они проходили и сколько денег это стоило украинцам.

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История парадов в День Независимости Украины

История парадов ко Дню Независимости фактически началась с периода прихода к власти Леонида Кучмы. Дело в том, что в 1994 году парады не проводились по двум основным причинам. Согласно высказыванию тогдашнего главы государства Леонида Кравчука, у Украины не было собственных вооруженных сил, поскольку войска были унаследованы от бывшего Советского Союза. Второе обстоятельство заключалось в том, что Украина официально декларировала себя как безъядерное внеблоковое государство.

Итак, 24 августа 1994 года украинские военные, хотя и без техники, торжественно маршировали по центру Киева. В течение последующих лет парады снова не проводились. А вот в 1998 году на параде в честь Дня Независимости впервые приняла участие военная техника.

Военный парад в День Независимости Украины 1999

Впрочем, настоящим трогательным моментом стал год 1999, когда состоялся первый в истории страны по-настоящему впечатляющий парад. Этот год был последним годом первого президентского срока Леонида Кучмы. В это время было принято решение провести военный парад, в котором приняла участие не только наземная техника, но и военная авиация. Парад был организован под руководством министра обороны Украины Александра Кузьмука.

Участие в параде 1999 приняли 3 300 военнослужащих, а также было представлено 122 единицы колесной и гусеничной техники, включая боевые машины пехоты, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы. Впервые была представлена тяжелая гусеничная техника, в частности, танки Т-64 "Б" и самоходные гаубицы МСТА-"С".

Прохождение танковой колонны, состоявшей из 13 боевых машин и батареи из 6 гаубиц, стало возможным благодаря использованию специальных асфальтоходных башмаков. Для каждого трактора требовалась отдельная пластина, а для оборудования двух танковых гусениц понадобилось 600 винтов и около 5-6 часов рабочего времени. К сожалению, в открытых источниках нет точной суммы, которую потратили на военный парад 1999 года, однако по приблизительным оценкам его проведение обошлось в 7-10 миллионов долларов.

Военный парад в День Независимости Украины 2001

В 2001 году наступило важное для Украины событие — стране исполнилось десять лет с момента обретения независимости. В этом году также был торжественный парад, который наблюдали такие высокопоставленные гости, как президент РФ Владимир Путин, президент Польши Александр Квасьневский и президент Македонии Борис Трайковский.

Леонид Кучма и Владимир Путин. Фото: "Фокус"

Общее количество участников парада составило 173 единицы военной техники и 6530 военнослужащих. Также были представлены новейшие модели техники, включая танки Т-84, которые в то время еще не успели ввести на вооружение ВСУ, а также зенитно-ракетные комплексы "С-300", ракетные системы "Точка-У" и гаубицы Мста-С. ".

После завершения парада наземной техники прошел впечатляющий показ военной авиации. В небе над Киевом можно было увидеть разнообразные воздушные суда, такие как самолеты Су-24 и Су-27, вертолеты Ка-27, а также транспортные машины "Руслан", Ан-74 и Ан-140. Особое внимание привлек самый большой в мире самолет "Мрия".

По оценкам финансовых экспертов, парад 2001 обошелся в 17 миллионов гривен.

На парад 2002 года было потрачено всего 1 миллион гривен. Он прошел без использования военной техники. Проход 13 парадных коробок длился всего 8 минут.

Военный парад в День Независимости Украины 2008

До 2004 года парады ко Дню Независимости проводились регулярно, но без участия авиации и военной техники. При президентстве Виктора Ющенко в течение трех лет парады вообще не проводились. Но в 2008 году Ющенко подписал указ о проведении парада с использованием военной техники и авиации.

Тогда в военном параде приняли участие 19 парадных групп, 144 вида военной техники, составлявшие механизированную колонну с участием танковой роты из 10 танков Т-64БМ "Булат", батареи реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".

В рамках воздушной демонстрации над центральной частью Киева пролетели 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета). В том числе самолет-разведчик Су-24МР и три бомбардировщика Су-24М, шесть истребителей МиГ-29 и шесть истребителей Су-27. Также принимали участие 4 штурмовика Су-25, самолет транспортной авиации Ил-76 и самолет транспортной авиации Ан-26, а также патрульные группы вертолетов Ми-8 и Ми-24, каждая из которых насчитывала по четыре вертолета.

Для организации торжественного парада из бюджета была выделена сумма в размере 70 миллионов гривен.

В 2009 году тоже был проведен парад, однако скромный и без массового привлечения наземной техники. Военные шли в "коробках", были представлены некоторые новые виды вооружения, например, танк "Оплот", созданный на базе Т-84, бронетранспортер БТР-4 "Ладья", бронеавтомобили "Дозор-Б" и "Казак", а также состоялся показ авиационной техники. В течение каденции Виктора Януковича ни одного парада ко Дню Независимости не прошло.

Военный парад в День Независимости Украины 2014

Первым парадом после четырехлетнего перерыва стал парад 2014 года, организованный тогда только избранным президентом Петром Порошенко. По Крещатику прошли полсотни единиц техники и 1,5 тысячи военных. Среди них было 120 участников боевых действий на востоке Украины — это был первый год российской вооруженной агрессии. Также военное командование Украины показало модифицированные и построенные в Украине системы залпового огня "Град" и "Смерч", бронеавтомобили "Кугуар", зенитно-воздушный комплекс "Оса", ракетные комплексы "Точка-У" и "С-300". Руководил парадом генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, в то время занимавший должность командующего Сухопутными войсками.

По словам советника Порошенко Олега Медведева, "ни одной дополнительной копейки" из бюджета на парад не использовали, поскольку подготовка к нему состоялась в рамках общих профинансированных программ боевой подготовки ВСУ, а техника прямо с Крещатика отправлялась сразу на Донбасс.

После этого следующие четыре года парады в центре украинской столицы стали обязательной составной частью празднования Дня Независимости. Однако, похоже, проводились они по той же схеме — когда подготовка к параду проходила в рамках общих профинансированных программ боевой подготовки ВСУ. Так что их бюджеты остаются загадкой.

Военный парад в День Независимости Украины 2018

В последний год президентской каденции Порошенко был проведен действительно впечатляющий парад. В нем участвовали и наземная техника, и военная авиация. В мероприятии приняли участие 4,5 тысячи военных и 250 единиц техники.

В частности, оперативно-тактический комплекс "Гром-2", система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система залпового огня "Верба", новая самоходная гаубица "Богдана". Также на параде были показаны БТР "Казак-2" вместе с ПТРК "Стугна", бронеавтомобили "Дозор" и "Варта" с ПТРК "Джавелин", санитарные автомобили "Богдан-2251", а также командирские внедорожники "Богдан-2351" и полноприводные армейские грузовики "Богдан-6317". Также впервые в параде приняли участие женские подразделения и армейские капелланы.

В Министерстве обороны сказали, что не выделяли дополнительных средств для проведения военного парада ко Дню Независимости. В ведомстве пояснили, что в проведении парада было задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете, поэтому посчитать, сколько средств было потрачено на торжественные события, просто невозможно.

Празднование Дня Независимости Украины 2019 и 2020

Новоизбранный в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить военный парад, запланированный на День Независимости 24 августа, и использовать выделенные для этого средства для выплаты премий военнослужащим.

Вместо военного парада состоялось музыкальное шоу, которое представил Алан Бадоев. Шоу включало в себя музыкальную композицию, которая сочетала фрагменты гимна Украины в исполнении Андрея Соловьева и реповую композицию от Алины Паш. В мероприятии принимали участие такие исполнители, как Тина Кароль, Оксана Крамарева, Анжелина Швачко, Евгений Орлов, Андрей Романенко, Дарья Красновецкая, а также композитор Мирослав Скорик, хор им. Г. Веревки, оркестр и хор ВСУ, оркестр Национальной полиции Украины, а также студенты Национальной музыкальной академии Украины.

Исполнение этой композиции вызвало противоречивые отзывы, в частности, некоторые указывали на недопустимость смены гимна как государственного символа Украины.

Официально в 2019 году на празднование Дня Независимости Украины потратили 549,6 тысячи гривен.

В 2020 году ко Дню Независимости Украины 18 музыкантов украинского шоу-бизнеса исполнили 17-минутное попурри из 42 самых популярных песен независимой Украины. Оно вызвало горячие споры в сети и послужило причиной скандала с неправомерным использованием произведений и противоречивыми сценическими образами. В частности, несколько исполнителей, и среди них "Бумбокс", "Океан Эльзы", Сашко Положинский, заявили, что у них не спрашивали разрешения на использование их хитов в попурри.

В целом празднование обошлось бюджету в 1,6 миллиона гривен.

Военный парад в День Независимости Украины 2021

Военный парад и празднование 30-летия Дня Независимости Украины были наиболее помпезными. Во время парада по Крещатику шагало пять тысяч военных. Кроме того, было задействовано более 400 единиц военной техники, а в небе совершали полеты 75 летательных аппаратов.

Во время парада были представлены всевозможные военные технические средства. По Крещатику прошли БТР разных видов, включая бронеавтомобили "Казак-2М1" и "Казак-2", а также танки "Оплот" и "Булат".

Кроме того, на параде были бронеавтомобили, гаубицы, ЗРК "Бук-М1", ЗРК 9К330 "Тор" и ЗРК С-300ПС. Также в торжествах приняли участие комплексы контрбатарейной борьбы, медицинская техника, командно-штабные машины связи, радиорелейная станция, транспортный тягач, автоцистерна и даже банно-прачечный комплекс.

В составе украинской авиации принимали участие вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-24, Н-145 и EC-225LP, а также самолеты Ан-26, Ан-32П, Ан-72, Ил-76, Су-27, Су-25, Су-24М, Ан-70, Миг-29, а также "Мрия".

Кроме того, в Мариинском парке в Киеве на День Независимости 2021 года состоялся концерт всемирно известного итальянского певца Андреа Бочелли.

По выводам Министерства финансов, подготовка и проведение всех запланированных мероприятий, определенных Кабинетом Министров к празднованию Дня Независимости 2021 года, предусматривала сметную стоимость в размере 5,4 миллиарда гривен.

Однако эта сумма включала финансирование широкомасштабных инфраструктурных проектов, таких как модернизация шести региональных аэропортов, строительство дороги "Киев — Львов — Скнилов", а также завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в детской клинической больнице "Охматдет". Именно на праздничные торжества официально потратили около 100 миллионов гривен.

Напомним, Ко Дню Независимости 2023 года в Киеве не планируется проводить государственные праздники. Поэтому киевский городской голова выдал поручение главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа, которым фактически запретил проводить массовые негосударственные мероприятия ко Дню Независимости.