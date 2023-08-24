Скільки коштували військові паради і святкування Дня Незалежності України.

Військова техніка під час військового параду з нагоди 30-річчя Дня незалежності України. Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна святкує 32 річницю своєї незалежності. Уже другий рік поспіль через вторгнення РФ масових подій та святкувань у цей день не буде. Не буде ані парадів, ані концертів, ані салютів. Ще одну річницю своєї незалежності наша країна буде зустрічати зі зброєю у руках, цю незалежність виборюючи.

Проте це не завадить нам згадати найзнаковіші святкування Дня Незалежності України. Новини.LIVE, розповідають як вони проходили та скільки грошей це коштувало українцям.

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Історія парадів на День Незалежності України

Історія парадів до Дня Незалежності фактично почалася з періоду приходу до влади Леоніда Кучми. Справа в тому, що 1994 року паради не проводились з двох основних причин. Згідно з висловлюванням тодішнього глави держави Леоніда Кравчука, Україна не мала власних збройних сил, оскільки війська були успадковані від колишнього Радянського Союзу. Друга обставина полягала в тому, що Україна офіційно декларувала себе як без'ядерна позаблокова держава.

Отже 24 серпня 1994 року українські військові, хоча й без техніки, урочисто марширували центром Києва. Протягом наступних років паради знову не проводилися. А от у 1998 році у параді на честь Дня Незалежності вперше взяла участь військова техніка.

Військовий парад на День Незалежності України 1999

Втім, справжнім зворушливим моментом став рік 1999, коли відбувся перший у історії країни по-справжньому вражаючий парад. Цей рік був останнім роком першого президентського терміну Леоніда Кучми. Саме тоді було прийнято рішення провести військовий парад, в якому взяла участь не тільки наземна техніка, але й військова авіація. Парад був організований під керівництвом міністра оборони України Олександра Кузьмука.

Участь у параді 1999 року взяли 3 300 військовослужбовців, а також було представлено 122 одиниці колісної та гусеничної техніки, включаючи бойові машини піхоти, бронетранспортери, зенітні ракетні комплекси. Вперше була представлена важка гусенична техніка, зокрема танки Т-64 "Б" та самохідні гаубиці МСТА-"С".

Проходження танкової колони, що складалася з 13 бойових машин і батареї з 6 гаубиць, стало можливим завдяки використанню спеціальних асфальтохідних "башмаків". Для кожного трактора потрібна була окрема пластина, а для обладнання двох танкових гусениць знадобилося 600 гвинтів та близько 5-6 годин робочого часу. На жаль, у відкритих джерелах наразі немає точної суми, яку витратили на військовий парад 1999 року, проте за приблизними оцінками його проведення обійшлось у 7-10 мільйонів доларів.

Військовий парад на День Незалежності України 2001

У 2001 році настала важлива для України подія — країні виповнилося десять років з моменту здобуття незалежності. В цьому році також був урочистий парад, який спостерігали такі високопоставлені гості, як президент РФ Володимир Путін, президент Польщі Олександр Кваснєвський і президент Македонії Борис Трайковський.

Леонід Кучма та Володимир Путін. Фото: "Фокус"

Загальна кількість учасників параду становила 173 одиниці військової техніки та 6 530 військовослужбовців. Також були представлені новітні моделі техніки, включаючи танки Т-84, які на той час ще навіть не встигли ввесту на озброєння ЗСУ, а також зенітно-ракетні комплекси "С-300", ракетні системи "Точка-У" та гаубиці Мста-С".

Після завершення параду наземної техніки відбувся вражаючий показ військової авіації. У небі над Києвом можна було побачити різноманітні повітряні судна, такі як літаки Су-24 та Су-27, гелікоптери Ка-27, а також транспортні машини "Руслан", Ан-74 та Ан-140. Особливу увагу привернув найбільший у світі літак "Мрія".

За оцінками фінансових експертів, парад 2001 року обійшовся в 17 мільйонів гривень.

На парад 2002 року було витрачено лише 1 мільйон гривень. Він відбувся без використання військової техніки. Прохід 13 парадних коробок тривав всього 8 хвилин.

Військовий парад на День Незалежності України 2008

До 2004 року паради до Дня Незалежності проводились регулярно, але без участі авіації та військової техніки. За президентства Віктора Ющенка протягом трьох років паради взагалі не проводилися. Але у 2008 році Ющенко підписав указ про проведення параду з використанням військової техніки та авіації.

Тоді у військовому параді взяли участь 19 парадних груп, 144 видів військової техніки, що складали механізовану колону за участю танкової роти з 10 танків Т-64БМ "Булат", батареї реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган" та "Смерч".

В рамках повітряної демонстрації над центральною частиною Києва пролетіли 30 літальних апаратів (8 гелікоптерів і 22 літаки). В тому числі літак-розвідник Су-24МР та три бомбардувальники Су-24М, шість винищувачів МіГ-29 та шість винищувачів Су-27. Також брали участь чотири штурмовики Су-25, літак транспортної авіації Іл-76 і літак транспортної авіації Ан-26, а також патрульні групи гелікоптерів Мі-8 і Мі-24, кожна з яких налічувала по чотири вертольоти.

Для організації урочистого параду з бюджету було виділено суму в розмірі 70 мільйонів гривень.

У 2009 році теж був проведений парад, проте скромний, та без массового залучення наземної техніки. Військові йшли в "коробках", були представлені деякі нові види озброєння, наприклад танк "Оплот", створений на базі Т-84, бронетранспортер БТР-4 "Ладья", бронеавтомобілі "Дозор-Б" та "Козак", а також відбувся показ авіаційної техніки. Протягом каденції Віктора Януковича жодного параду до Дня Незалежності не відбулося.

Військовий парад на День Незалежності України 2014

Першим парадом після чотирирічної перерви став парад 2014 року, організований новообраним тоді президентом Петром Порошенком. Хрещатиком пройшли півсотні одиниць техніки та 1,5 тисячі військових. Серед них було 120 учасників бойових дій на сході України — це був перший рік російської збройної агресії. Також військове командування України показало модифіковані та побудовані в Україні системи залпового вогню "Град" та "Смерч", бронеавтомобілі "Кугуар", зенітно-повітряний комплекс "Оса", ракетні комплекси "Точка-У" та "С-300". Керував парадом генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, який на той час обіймав посаду командувача Сухопутних військ.

За словами радника Порошенка Олега Медведєва, "жодної додаткової копійки" з бюджету на парад не використали, оскільки підготовка до нього відбулася у рамках загальних профінансованих програм бойової підготовки ЗСУ, а техніка прямо з Хрещатика відправлялася одразу на Донбас.

Після цього наступні чотири роки паради в центрі української столиці стали обов'язковою складовою частиною святкування Дня Незалежності. Проте схоже, що проводилися вони за тою ж самою схемою — коли підготовка до параду відбувалася у рамках загальних профінансованих програм бойової підготовки ЗСУ. Тож їх бюджети залишаються загадкою.

Військовий парад на День Незалежності України 2018

В останній рік президентської каденції Порошенка був проведений дійсно вражаючий парад. В ньому брали участь і наземна техніка, і військова авіація. На заході взяли участь 4,5 тисячі військових та 250 одиниць техніки. Зокрема оперативно-тактичний комплекс "Гром-2", система залпового вогню "Вільха", автоматизована реактивна система залпового вогню "Верба", нова самохідна гаубиця "Богдана". Також на параді були показані БТР "Казак-2" разом з ПТРК "Стугна", бронеавтомобілі "Дозор" і "Варта" з ПТРК "Джавелін", санітарні автомобілі "Богдан-2251", а також командирські позашляховики "Богдан-2351" і повнопривідні армійські вантажівки "Богдан-6317". Також вперше у параді взяли участь жіночі підрозділи та армійські капелани.

В міністерстві оборони тоді сказали, що не виділяли додаткових коштів для проведення військового параду до Дня Незалежності. У відомстві пояснили, що в проведенні параду було задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом, тому врахувати, скільки коштів було витрачено на урочисті події, просто неможливо.

Святкування Дня Незалежності України 2019 та 2020

Новообраний у 2019 році президент України Володимир Зеленський прийняв рішення скасувати військовий парад, запланований на День Незалежності 24 серпня, і використати виділені на це кошти для виплати премій військовослужбовцям.

Замість військового параду відбулася музична подія, яку представив Алан Бадоєв. Шоу включало музичну композицію, що поєднувала фрагменти гімну України у виконанні Андрія Соловйова та репову композицію від Аліни Паш. В заході брали участь такі виконавці, як Тіна Кароль, Оксана Крамарева, Анжеліна Швачка, Євген Орлов, Андрій Романенко, Дарина Красновецька, а також композитор Мирослав Скорик, хор ім. Г. Верьовки, оркестр і хор ЗСУ, оркестр Національної поліції України, а також студенти Національної музичної академії України.

Виконання цієї композиції викликало суперечливі відгуки, зокрема, деякі вказували на неприпустимість зміни гімну як державного символу України.

Офіційно у 2019 році на святкування Дня Незалежності України витратили 549,6 тисячі гривень.

В 2020 році до Дня Незалежності України 18 музикантів українського шоу-бізнесу виконали 17-хвилинну попурі із 42 найпопулярніших пісень незалежної України. Воно викликало гарячі суперечки в Мережі і стало причиною скандалу з неправомірним використанням творів і суперечливими сценічними образами. Зокрема, кілька виконавців, і серед них "Бумбокс", "Океан Ельзи", Сашко Положинський, заявили, що у них не питали дозволу на використання їхніх хітів у попурі.

В цілому, святкування обійшлося бюджету в 1,6 мільона гривень.

Військовий парад на День Незалежності України 2021

Військовий парад та святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України були найбільш помпезними. Під час параду по Хрещатику крокувало п'ять тисяч військових. Крім того, було задіяно більше ніж 400 одиниць військової техніки, а в небі здійснювали польоти 75 літальних апаратів.

Під час параду були представлені різноманітні військові технічні засоби. Хрещатиком Пройшли БТР різних видів, включаючи бронеавтомобілі "Козак-2М1" та "Козак-2", а також танки "Оплот" та "Булат".

Крім того, на параді були бронеавтомобілі, гаубиці, ЗРК "Бук-М1", ЗРК 9К330 "Тор", та ЗРК С-300ПС. Також в урочистостях прийняли участь комплекси контрбатарейної боротьби, медична техніка, командно-штабні машини зв'язку, радіорелейна станція, транспортний тягач, автоцистерна та навіть банно-пральний комплекс.

У складі української авіації брали участь гелікоптери Мі-8, Мі-14, Мі-24, Н-145 та EC-225LP, а також літаки Ан-26, Ан-32П, Ан-72, Іл-76, Су-27, Су-25, Су-24М, Ан-70, Міг-29, а також "Мрія".

Крім того, у Маріїнському парку в Києві на День Незалежності 2021 відбувся концерт всесвітньо відомого італійського співака Андреа Бочеллі.

За висновками Міністерства фінансів, підготовка та проведення всіх запланованих заходів, визначених Кабінетом Міністрів до святкування Дня Незалежності 2021, передбачала кошторисну вартість у розмірі 5,4 мільярди гривень.

Проте ця сума включала фінансування широкомасштабних інфраструктурних проектів, таких як модернізація шести регіональних аеропортів, розбудову дороги "Київ — Львів — Скнилів", а також завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в дитячій клінічній лікарні "Охматдит". Саме на святкові урочистості офіційно витратили приблизно 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, до Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня, яким фактично заборонив проводити масові недержавні заходи до Дня Незалежності.