Укрпочта снизила стоимость услуг — что стало доступнее

Посылка "Укрпочты". Фото: google.com

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" снизил стоимость доставки посылок за пределы страны. Теперь стоимость такой услуги почти на 20% меньше.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

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Отмечается, что снижена стоимость доставки за границу по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира. Этот тариф дешевле, чем традиционный до 18%.

"Укрпочта" занимается такой международной отправкой:

доставкой писем — до 2 кг;

мелких пакетов с товарами — до 2 кг;

мелких пакетов PRIME — до 2 кг;

посылок — до 30 кг;

EMS-отправлений — до 30 кг.

Также в компании отменили плату за упаковку посылок до 500 грамм. Кроме того, продлили работу своих офисов для уменьшения очередей.

Корпоративные клиенты могут оставить отзывы, пожелания и заказывать марки онлайн.

Источник: Укрпочта

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель..." признали лучшей в мире за 2022 год.

Также мы писали, что "Новая почта" открыла второе отделение в Чехии. Она будет работать в столице страны — Праге. Еще компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах.