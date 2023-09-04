Укрпошта знизила вартість послуг — що стало доступніше

Посилка Укрпошти. Фото: google.com

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" знизив вартість доставки посилок за межі країни. Тепер вартість такої послуги на майже 20% менша.

Про це інформує пресслужба компанії у Telegram-каналі.

Читайте також:

Як відправляти посилки дешевше

Зазначається, що знижено вартість доставки за кордон за послугою "Дрібний пакет PRIME" у 70 країн світу. Цей тариф дешевший, ніж традиційний до 18%.

"Укрпошта" займається такою міжнародною відправкою:

доставкою листів — до 2 кг;

дрібних пакетів з товарами — до 2 кг;

дрібних пакетів PRIME — до 2 кг;

посилок — до 30 кг;

EMS-відправлень — до 30 кг.

Також у компанії скасували плату за пакування посилок до 500 грам. Окрім того, продовжили роботу своїх офісів для зменшення черг.

Корпоративні клієнти можуть залишити відгуки, побажання та замовляти марки онлайн.

Джерело: Укрпошта

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.

Також ми писали, що "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно працюватиме у столиці країни — Празі. Ще компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах.