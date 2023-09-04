Укрпошта знизила вартість послуг — що стало доступніше

В "Укрпошті" знизили вартість послуг: що стало доступніше
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" знизив вартість доставки посилок за межі країни. Тепер вартість такої послуги на майже 20% менша.
Про це інформує пресслужба компанії у Telegram-каналі.
Як відправляти посилки дешевше
Зазначається, що знижено вартість доставки за кордон за послугою "Дрібний пакет PRIME" у 70 країн світу. Цей тариф дешевший, ніж традиційний до 18%.
"Укрпошта" займається такою міжнародною відправкою:
- доставкою листів — до 2 кг;
- дрібних пакетів з товарами — до 2 кг;
- дрібних пакетів PRIME — до 2 кг;
- посилок — до 30 кг;
- EMS-відправлень — до 30 кг.
Також у компанії скасували плату за пакування посилок до 500 грам. Окрім того, продовжили роботу своїх офісів для зменшення черг.
Корпоративні клієнти можуть залишити відгуки, побажання та замовляти марки онлайн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.
Також ми писали, що "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно працюватиме у столиці країни — Празі. Ще компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах.