Продукты в Украине – на рынок завезли опасную приправу с бактериями

Продуктовый отдел магазина. Фото: Unplush

На украинский потребительский рынок завезли приправы с опасной бактерией, способной вызвать токсикоинфекции у человека. Речь идет о соусе компании из Нидерландов.

Об этом проинформировал пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Читайте также:

Подробнее об опасном продукте

Как отмечают в ведомстве, речь идет о соусах, изготовленных компанией Lekkerkerker Food. Она базируется в Нидерландах. В пищевой приправе обнаружили бактерию Bacillus cereus, которая очень токсична и представляет большую опасность для здоровья человека.

На украинском рынке приправы предназначались для реализации ООО Ян Дженерал Продактс Украина, пр-т. Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151.

Сообщается, что соответствующую продукцию должны были поставить в магазины Харьковской области.

Специалисты Госпродпотребслужбы призывают извещать об обнаруженной опасной продукции в обращении.

"Просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области (электронный адрес: [email protected]) или по тел. (057) 725-19-00", — говорится в сообщении.

Источник: Госпродпотребслужба

Опасность бактерии Bacillus cereu

Бактерия Bacillus cereu является видом грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, способной вызывать токсикоинфекцию у человека.

Ее инкубационный период — 1-12 часов. Вызывает пищевые токсикоинфекции у человека, продуцирует энтеротоксины. Все характерные признаки отравления вызывает, в частности, Clostridium perfringens (высокомолекулярный пептидный токсин).

Известно о случаях развития менингоэнцефалита у недоношенных младенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее специалисты Госпотребслужбы предупреждали украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.

Также мы писали, что на украинский рынок попала из Польши брокколи, которую, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом — хлорпирифосом.