Продукти в Україні — на ринок завезли небезпечну приправу з бактеріями

Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush

На український споживчий ринок завезли приправи з небезпечною бактерією, що здатна викликати токсикоінфекції у людини. Йдеться про соус компанії з Нідерландів.

Про це поінформував пресцентр Держпродспоживслужби.

Читайте також:

Детальніше про небезпечний продукт

Як зазначають у відомстві, йдеться про соуси, які виготовила компанія Lekkerkerker Food. Вона базується у Нідерландах. У харчовій приправі виявили бактерію Bacillus cereus, яка дуже токсична та становить велику небезпеку для здоров'я людини.

На українському ринку приправи призначалися задля реалізації ТОВ "Ян Дженерал Продактс Україна", пр-т. Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151.

Повідомляється, що відповідну продукцію мали поставити у магазини Харківської області.

Фахівці Держпродспоживслужби закликають сповіщати про виявлену небезпечну продукцію в обігу.

"Просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]) або за тел. (057) 725-19-00", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Держпродспоживслужба

Небезпека бактерії Bacillus cereu

Бактерія Bacillus cereu є видом грампозитивних, спороутворюючих ґрунтових бактерій, здатна викликати токсикоінфекцію у людини.

Її інкубаційний період — 1-12 годин. Викликає харчові токсикоінфекції у людини, продукує ентеротоксини. Всі характерні ознаки отруєння викликає, зокрема, Clostridium perfringens (високомолекулярний пептидний токсин).

Відомо про випадки розвитку менінгоенцефаліту у недоношених немовлят.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фахівці Держспоживслужби попереджали українців про появу на українському ринку небезпечного продукту. Йдеться про ввезення меленої кави, яка містить шкідливу для здоров'я речовину.

Також ми писали, що на український ринок потрапила з Польщі броколі, яку, як виявилось, обробили небезпечним хімічним препаратом — хлорпірифосом.