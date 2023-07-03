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В украинских СИЗО появятся платные услуги

3 июля 2023 12:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платные камеры в СИЗО — пенитенциарные учреждения будут работать по-новому
Львовское учреждение исполнения наказаний. Фото: Dyvys.info
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских пенитенциарных учреждениях, предназначенных для лиц, в отношении которых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, официально появятся платные услуги. Это предусмотрено принятым в целом законопроектом №8292.

Об этом говорится на портале Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Платные камеры в СИЗО

Проект закона, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения во время военного времени, поддержали 228 избранников.

Согласно документу, предоставление платных камер для граждан, заключенных под стражу, будет производиться на добровольной основе. Оплату за соответствующие услуги сможет делать арестованное лицо или другие лица за собственные средства. Платные услуги начнут предоставлять по желанию заключенных в СИЗО.

Механизмы предоставления взятым под стражу гражданам платных услуг улучшенных условий содержания в СИЗО, а также список таких услуг будет определять центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование госполитики в сфере исполнения уголовного наказания.

Следовательно, при наличии технических возможностей в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы начнут обустраивать камеры, которые будут иметь улучшенные условия содержания.

Ранее в Украине запустили экспериментальный проект о платных услугах в СИЗО. В частности, пребывание в таком учреждении в Киеве стоит 2 тысячи гривен в сутки. Тот, кто покупает услугу лояльности, действует скидка — 8 тысяч гривен в неделю и 12 тысяч гривен в месяц.

Напомним, как писали "Наші гроші", государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста заключило рамочное соглашение о поставках картофеля до конца 2025 года по рекордно высокой цене.

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