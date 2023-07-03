Платні камери у СІЗО — пенітенціарні установи працюватимуть по-новому

Львівська установа виконання покарань. Фото: Dyvys.info

В українських пенітенціарних установах, призначених для осіб, щодо яких обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, офіційно з'являться платні послуги. Це передбачено ухваленим у цілому законопроєктом №8292.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України (ВРУ).

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Платні камери у СІЗО

Проєкт закону, що вносить зміни у деякі законодавчі акти України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення під час воєнного часу, підтримали 228 народних обранців.

Згідно з документом, надання платних камер для громадян, взятих під варту, здійснюватиметься на добровільній основі. Оплату за відповідні послуги зможе робити арештована особа або інші особи за власні кошти. Платні послуги почнуть надавати за бажанням в’язнів СІЗО.

Механізми надання взятим під варту громадянам платних послуг покращених умов тримання у СІЗО, а також список таких послуг, буде визначати центральний орган виконавчої влади, що здійснює забезпечення формування держполітики у сфері виконання кримінального покарання.

Відтак, за наявності технічних можливостей у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби почнуть облаштовувати камери, які будуть мати поліпшені умови тримання.

Раніше в Україні запустили експериментальний проєкт про платні послуги у СІЗО. Зокрема, перебування у такій установі у Києві коштує 2 тисячі грн на добу. Той, хто купує послугу лояльності, діє знижка — 8 тисяч грн на тиждень та 12 тисяч грн на місяць.

Нагадаємо, як писали "Наші гроші", державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту уклала рамкову угоду про постачання картоплі до кінця 2025 року за рекордно високою ціною.