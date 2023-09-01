Авто в Украине — как вырос спрос на новые машины в августе

Покупатель авто. Фото: Unplush

В Украине в августе 2023 года повысился спрос на новые автомобили. В частности, реализация новых автомобилей бренда Toyota выросла почти на 50%.

Такие данные привели в Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "УкрАвтопром".

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Как изменился спрос на новые авто

Как отмечается, в последний месяц лета украинцы приобрели 5,8 тысячи новых автомобилей. Показатель практически вдвое больше, чем годом ранее. По сравнению с июлем потребительская активность выросла на 9%.

Наибольший спрос в августе был на авто бренда Toyota, которых зарегистрировали граждане 1118 единиц. По сравнению с 2022 годом августовские продажи новых авто этой марки в стране увеличились на 49%.

Второй по популярности бренд — Volkswagen. Количество регистраций таких авто в годовом исчислении возросло фактически вчетверо, до 611 единиц.

На третьем месте в рейтинге идет автомобиль бренда Renault. Украинцы приобрели 501 авто, что больше на 143%.

На четвертой позиции — марка BMW. Зарегистрировано в августе 433 авто, что на 120% больше.

На пятом месте — автомобили бренда Skoda. Спрос вырос на 145%, до 394 автомобилей.

Бестселлером на рынке новых легковых авто в августе стал Renault Duster — 473 регистрации.

В общей сложности с января по август этого года украинцы купили и поставили на учет около 38,1 тыс. новых авто. Показатель на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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