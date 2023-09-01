Авто в Україні — як зріс попит на нові машини у серпні

Покупець авто. Фото: Unplush

В Україні у серпні 2023 року підвищився попит на нові автомобілі. Зокрема, реалізація нових авто бренду Toyota зросла майже на 50%.

Такі дані навели в Асоціації українських автомобілевиробників "УкрАвтопром".

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Як змінився попит на нові авто

Як зазначається, в останній місяць літа українці придбали 5,8 тисячі нових автомобілів. Показник практично удвічі більший, ніж роком раніше. Порівняно з липнем споживча активність зросла на 9%.

Найбільший попит у серпні був на авто бренду Toyota, яких зареєстрували громадяни 1118 одиниць. Порівняно з 2022 роком серпневий продаж нових авто цієї марки в країні збільшився на 49%.

Другий за популярністю бренд — Volkswagen. Кількість реєстрацій таких авто в річному обчисленні зросла фактично учетверо, до 611 одиниць.

На третьому місці в рейтингу йдуть автівки бренду Renault. Українці придбали 501 авто, що більше на 143%.

На четвертій позиції — марка BMW. Зареєстровано у серпні 433 авто, що на 120% більше.

На п'ятому місці автомобілі бренду Skoda. Попит зріс на 145%, до 394 авто.

Бестселером на ринку нових легкових авто у серпні став Renault Duster — 473 реєстрації.

Загалом із січня по серпень цього року українці купили і поставили на облік близько 38,1 тис. нових авто. Показник на 56% більше проти аналогічного періоду минулого року.

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