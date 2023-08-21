Штрафы в Украине усилили — кого и за что будут наказывать до 6,8 тыс. грн

Денежные средства в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 20 августа увеличились некоторые штрафы. Речь идет о наказании иностранцев и лиц без гражданства за незаконное пребывание в Украине.

Такие изменения предусмотрены в Административном кодексе, которые утвердил ранее президент Владимир Зеленский.

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Нарушение миграционного законодательства

По закону, внесшему изменения в Административный кодекс, вырастут штрафы за нарушение миграционного законодательства. В частности, в статье 203 отмечается, что если иностранец или лицо без гражданства нарушило срок пребывания в Украине более чем на 30 дней, нарушило требования транзитного проезда через украинскую территорию или нормы декларирования/регистрации места жительства — предусматривается штраф на сумму от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

За превышение иностранными гражданами или лицами без гражданства закрепленного законодательством срока пребывания более 30 дней, проживание без документов или с недействительными документами штраф будет составлять от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

Повторное подобное нарушение обойдется от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. гривен.

Кроме того:

согласно статье 204 Административного кодекса, за противоправное содействие иностранцам/лицам без гражданства в уклонении от выезда из Украины по истечении срока пребывания или в незаконном получении документов на такое право предусматривается штраф от 3,4 тыс. до 5,1, тыс. гривен, для должностных лиц — от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. гривен;

согласно статье 205, если принимающая сторона умышленно отказалась от мер о своевременном представлении иностранцами/лицами без гражданства заявлений на оформление соответствующих документов на право проживания в Украине или не сообщила о завершении оснований — штраф будет составлять от 850 до 1,7 тыс. гривен, для должностных лиц — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен.

При повторении незаконных действий в течение года штраф будет составлять от 1,7 тыс. до 2,55 тыс. гривен, для должностных лиц — от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 октября текущего года вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов для ФЛП. Однако некоторые предприятия будут освобождены от ответственности.

Также мы писали, что непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.