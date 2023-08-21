Штрафи в Україні посилили — кого і за що каратимуть до 6,8 тис. грн

Кошти у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 20 серпня збільшились деякі штрафи. Йдеться про покарання іноземців та осіб без громадянства за нелегальне перебування в Україні.

Такі зміни передбачні в Адміністративному кодексі, які затвердив раніше президент Володимир Зеленський.

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Порушення міграційного законодавства

Згідно із законом, який вніс зміни до Адміністративного кодексу, зростуть штрафи за порушення міграційного законодавства. Зокрема у статті 203 зазначається, що якщо іноземець чи особа без громадянства порушила термін перебування в Україні на більше ніж на 30 днів, порушила вимоги транзитного проїзду через українську територію чи норми декларування/реєстрації місця проживання — передбачається штраф на суму від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень.

За перевищення іноземними громадянами чи особами без громадянства закріпленого законодавством терміну перебування на понад 30 днів, проживання без документів чи з недійсними документами штраф становитиме від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень.

Повторне подібне порушення коштуватиме від 5,1 тис. до 6,8 тис. гривень.

Окрім того:

відповідно до статті 204 Адміністративного кодексу, за протиправне сприяння іноземцям/особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування чи у незаконному одержанні документів на таке право передбачається штраф від 3,4 тис. до 5,1, тис. гривень, для посадовців – від 5,1 тис. до 6,8 тис. гривень;

згідно зі статтею 205, якщо сторона, що приймає, навмисне відмовилась від заходів про своєчасного подання іноземцями/особами без громадянства заяв на оформлення відповідних документів на право проживання в Україні або не повідомила про завершення підстав — штраф становитиме від 850 до 1,7 тис. гривень, для посадовців – від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень.

У разі повторення незаконних дій упродовж року штраф становитиме від 1,7 тис. до 2,55 тис. гривень, для посадовців – від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня поточного року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів для ФОПів. Проте деякі суб'єкти господарювання будуть звільнені від відповідальності.

Також ми писали, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.