Налоги в Украине — банки заставят делиться сверхприбылями

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: google.com

В Украине намерены ввести новый налог, касающийся чрезмерных доходов банков. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом рассказал глава Налогового комитета в парламенте Даниил Гетманцев.

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По словам главы профильного комитета, 28 августа законопроект №9656 о временном налогообложении сверхприбылей банков он подал вместе с коллегами.

Политик отметил, что дискуссия о необходимости введения нового налога для банков особенно обострилась после обнародования финансовых результатов за первое полугодие во время войны.

Так, с начала текущего года процентные доходы банков достигли 141 млрд гривен, в частности, благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд гривен. Чистые процентные доходы за это время достигли 93,6 млрд. гривен. Они повысились против первой половины 2021 года на 75%. Учитывая это, наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к рекордным сверхприбылям в банках.

Законопроект предлагает обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к налогу на прибыль предприятий).

По подсчетам, в случае введения предложенной документом модели дополнительные поступления в госбюджет за этот год могли бы составить около 10 миллиардов гривен.

Гетманцев предложил направить полученные средства в общий фонд бюджета, а затем — на оборону Украины.

Документ предусматривает введение налога на сверхприбыль на период с 2024 по 2026 год.

Разрабатывая соответствующий законопроект, руководствовались опытом стран Европейского Союза (ЕС). Такие подходы (windfall tax) действуют в Испании, Чехии, Литве, Венгрии.

"Поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета", — подчеркнул глава Налогового комитета.

Напомним, доходы банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.

Также Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в том числе банков.