Податки в Україні — банки змусять ділитися надприбутками

В Україні запровадять новий податок: деталі законопроєкту
В Україні мають намір запровадити новий податок, який стосуватиметься надмірних прибутків банків. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.
Про це розповів голова Податкового комітету у парламенті Данило Гетманцев.
Оподаткування банків
За словами голови профільного комітету, 28 серпня законопроєкт №9656 про тимчасове оподаткування надприбутків банків він подав разом з колегами.
Політик зауважив, що дискусія про необхідність введення нового податку для банків особливо загострилася після оприлюднення фінансових результатів за перше півріччя під час війни.
Так, з початку поточного року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд гривень, зокрема, завдяки операціям з державними цінними паперами — 73,5 млрд гривень. Чисті відсоткові доходи за цей час сягнули 93,6 млрд гривень. Вони підвищились проти першої половини 2021 року аж на 75%. З огляду на це, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до рекордних надприбутків у банках.
Законопроєкт пропонує оподаткувати чистий відсотковий дохід банків за ставкою 5% (додатково до податку на прибуток підприємств).
За підрахунками, у разі запровадження запропонованої документом моделі додаткові надходження до держбюджету за цей рік могли б розрахунково становити близько 10 мільярдів гривень.
Гетманцев запропонував спрямувати отримані кошти до загального фонду бюджету, а відтак — на оборону України.
Документ передбачає запровадження податку на надприбуток на період з 2024 до 2026 років.
Розробляючи відповідний законопроєкт, керувалися досвідом країн Європейського Союзу (ЄС). Такі підходи (windfall tax) діють в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині.
"Тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету", — наголосив очільник Податкового комітету.
Нагадаємо, доходи банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.
Також Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема банків.