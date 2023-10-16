Долги в Украине — количество должников интенсивно растет

Пустой кошелек. Фото: Freepik

В Украине за последний год (с октября по октябрь) резко увеличилось количество должников. Наибольший рост был зафиксирован в категории "Взыскание судебного сбора".

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

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Количество должников растет

Согласно этим данным, за год в Едином реестре должников количество долгов выросло почти на 1,2 миллиона. Около половины новых долгов (49%) пришлись на май-август, еще 67 тыс. долгов — на август-сентябрь.

Аналитики напоминают, что в августе-сентябре 2022 года количество долгов в реестре уменьшилось на 354 тысячи.

Источник: Opendatabot

Наибольший рост за год произошел в категории "Взыскание судебного сбора" — больше на 68%. В частности, в августе-сентябре количество таких долгов выросло на 5,5%. В общей сложности на эту категорию среди всех долгов приходится 4%.

Наибольшая доля от общего объема долгов — категория "Взыскание в пользу государства" (22,3%). Прирост за год составил 19%.

Доля долгов по штрафам за нарушение Правил дорожного движения — 19,6% от общего числа, и с октября прошлого года их количество в реестре увеличилось на 8%.

Также наращивают украинцы долги за коммунальные услуги. По информации Opendatabot, количество долгов за "коммуналку" за год выросло на 73 тысячи (13%). При этом три четверти — в прошлом отопительном сезоне, еще 8,6 тыс. долгов (12%) появились в реестре в августе-сентябре этого года. Доля таких долгов составляет 7,4%.

В категории, касающейся долгов по кредитам, их количество за год выросло незначительно — на 1,7%. Доля в реестре — 17,9%.

Незначительно выросло и количество долгов по алиментам, всего на 2%. Часть — 2,3%.

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Напомним, украинское правительство планирует радикально бороться с должниками, установив запреты на крупные покупки. Также предлагается арестовывать депозиты в банках.

Раньше мы писали, как Украина планирует отдавать долги. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2024 год прогнозируется в объеме 422 015,1 млн грн.