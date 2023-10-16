Борги в Україні — кількість боржників інтенсивно зростає

Порожній гаманець. Фото: Freepik

В Україні за останній рік (з жовтня по жовтень) різко збільшилась кількість боржників. Найбільше зростання зафіксували у категорії "Стягнення судового збору".

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

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Кількість боржників зростає

Згідно з цими даними, за рік у Єдиному реєстрі боржників кількість боргів зросла майже 1,2 мільйона. Близько половини нових боргів (49%) припало на травень-серпень, ще 67 тис. боргів — на серпень-вересень.

Аналітики нагадують, що у серпні-вересні 2022 року кількість боргів у реєстрі зменшилась на 354 тисячі.

Джерело: Opendatabot

Найбільше зростання упродовж року сталося у категорії "Стягнення судового збору" — більше на 68%. Зокрема, у серпні-вересні кількість таких боргів зросла на 5,5%. Загалом на цю категорію серед усіх боргів припадає 4%.

Найбільша частка від загального обсягу боргів — категорія "Стягнення на користь держави" (22,3%). Приріст за рік сягнув 19%.

Частка боргів за штрафами за порушення Правил дорожнього руху — 19,6% від загалу, і з жовтня минулого року їх кількість у реєстрі збільшилась на 8%.

Також нарощують українці борги за комунальні послуги. За інформацією Opendatabot, кількість боргів за "комуналку" за рік зросла на 73 тисячі (13%). При цьому три чверті — під час минулого опалювального сезону, ще 8,6 тис. боргів (12%) з'явилися у реєстрі у серпні-вересні цього року. Частка таких боргів становить 7,4%.

У категорії, що стосується боргів за кредитами, їх кількість за рік зросла незначно — на 1,7%. Частка в реєстрі — 17,9%.

Незначно зросла і кількість боргів за аліментами, лише на 2%. Частка — 2,3%.

Більше про борги

Нагадаємо, український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.

Раніше ми писали, як Україна планує віддавати борги. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2024 рік прогнозується в обсязі 422 015,1 млн грн.