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В Украине волонтеры открыли десятки тысяч счетов для сбора средств, большинство — неофициально

26 июня 2023 10:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь армии – число пополнений счетов для пожертвований выросло в 20 раз
Мобильное приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за время войны волонтеры только в Monobank открыли почти 40 тысяч счетов для сбора средств. При этом официально зарегистрированных — в разы меньше.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

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Ситуация с волонтерскими сборами

По этой информации, по состоянию на начало лета в Украине официально зарегистрировано около 5 тысяч волонтеров. В частности, с начала текущего года в специальный Реестр волонтеров добавили 2,29 тысячи человек. Приблизительно такое же количество зарегистрировали за 2022 год. В конце года зафиксировали всплеск регистраций — за декабрь количество удвоилось.

В то же время реальное число граждан, занимающихся неофициальным сбором средств на собственные банковские карты и волонтеры, значительно больше.

В частности, одним из самых распространенных способов аккумулировать пожертвования считается сбор на "банки". В Monobank в начале мая этого года 38,96 тысячи украинцев открыли счета для сбора денег. Число почти в восемь раз превышает количество зарегистрированных волонтеров.

Насчитывалось 48,6 тысячи открытых банок для сбора помощи, что в 23 раза больше показателя в начале войны. В 20 раз выросло количество пополнений банок для сбора пожертвований. В этом году граждане в среднем совершают 3,1 млн транзакций ежемесячно, тогда как в марте прошлого года — около 158 тысяч.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.

Также мы писали, что ПриватБанк блокирует банковские карты с "целью безопасности". В частности, заморозили счет волонтерам.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

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