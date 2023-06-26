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В Україні волонтери відкрили десятки тисяч рахунків для збору коштів, більшість — неофіційно

26 червня 2023 10:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога армії — число поповнень рахунків для пожертв зросло у 20 разів
Мобільний застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за час війни волонтери лише в Monobank відкрили майже 40 тисяч рахунків для збору коштів. При цьому офіційно зареєстрованих — в рази менше.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

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Ситуація з волонтерськими зборами

За цією інформацією, станом на початок літа в Україні офіційно зареєстровано близько 5 тисяч волонтерів. Зокрема, з початку поточного року у спеціальний Реєстр волонтерів додали 2,29 тисячі осіб. Приблизну таку ж кількість зареєстрували за 2022 рік. Наприкінці року зафіксували сплеск реєстрацій — за грудень кількість подвоїлась.

Водночас реальне число громадян, які займаються неофіційним збором коштів на власні банківські картки та волонтерять, значно більше.

Зокрема, одним із найпоширеніших способів акумулювати пожертви вважається збір на "банки". У Мonobank на початку травня цього року 38,96 тисячі українців відкрили рахунки для збору грошей. Число майже у вісім разів перевищує кількість зареєстрованих волонтерів.

Налічувалося 48,6 тисячі відкритих банок для збору допомоги, що в 23 рази більше до показника на початку війни. У 20 разів зросла кількість поповнень банок для збору пожертв. Цього року громадяни у середньому роблять 3,1 млн транзакцій щомісяця, тоді як торік у березні — близько 158 тисяч.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Також ми писали, що ПриватБанк блокує банківські картки з "метою безпеки". Зокрема, заморозили рахунок волонтерам.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

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