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В Украине стремительно дорожает топливо: какие цены на АЗС 20 сентября

20 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 20 сентября — в Украине стремительно дорожает горючее на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине сети автозаправочных станций несколько дней подряд повышают цены на все виды бензинов и дизельное топливо. В среду, 20 сентября, больше всего подорожал А-92.

Такие данные приводит сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 20 сентября

По информации портала, мониторящего цены, средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза сейчас такова:

  • A-95+ — 57,15 грн/л (+0,30);
  • А-95 — 54,37 грн/л (+0,24);
  • А-92 — 52,20 грн/л (+0,34);
  • дизельное топливо — 54,14 грн/л (+0,27);
  • сжиженный газ — 25,31 грн/л (+0,02).

За неделю цены подскочили на все виды горючего. Семь дней назад A-95+ стоил в среднем 55,50 грн/л, А-95 за 53,55 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,14 грн/л. Дешевле стоило дизтопливо — 53,09 грн/л, а также автогаз — 24,99 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 20 сентября

20 сентября А-95+ и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно. Дешевле всего А-95+ стоит в сети Luxwen — 53,99 грн/л. А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,0 грн/л.

А-92 дороже всего обойдется на АЗС "Параллель" — 55,49 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG — 49,50 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО и WOG стоит 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз продают за 25,37 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л, на ОККО – 25,98 грн/л.

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, в сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше.

Раньше мы писали о полезных лайфхаках по экономии горючего. Для разных авто и ситуаций на дорогах существуют свои особенности.

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