Ціни на бензин 20 вересня — в Україні стрімко дорожчає пальне на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні мережі автозаправних станцій кілька днів поспіль підвищують ціни на всі види бензинів та дизельне пальне. У середу, 20 вересня найбільше подорожчав А-92.

Такі дані наводить сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 20 вересня

За інформацією порталу, який моніторить ціни, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 57,15 грн/л (+0,30);

А-95 — 54,37 грн/л (+0,24);

А-92 — 52,20 грн/л (+0,34);

дизельне пальне — 54,14 грн/л (+0,27);

скраплений газ — 25,31 грн/л (+0,02).

За тиждень ціни підскочили на всі види пального. Сім днів тому A-95+ коштував у середньому 55,50 грн/л, А-95 — за 53,55 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,14 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 53,09 грн/л, а також автогаз — 24,99 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 20 вересня

20 вересня А-95+ та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найдешевше А-95+ коштує у мережі Luxwen — 53,99 грн/л. А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,0 грн/л.

А-92 найдорожче обійдеться на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG — 49,50 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз продають за 25,37 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л, на ОККО — 25,98 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, у вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і надалі.

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