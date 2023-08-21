Укрпочта объявила новый этап обмена ламп — как получить для ОСМД

Человек заменяет лампу. Фото: google.com

В Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на более эффективные LED. На этот раз можно бесплатно получить для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.

Об этом проинформировал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

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По словам Смелянского, украинцы за время действия программы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах. Теперь есть возможность обменять для подъездов.

"Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством экономики и Дія, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", — сообщил он.

Чиновник отметил, что механизм оформления и заказа таких услуг в дальнейшем остается простым. Для этого юридическим лицам следует оставить заявку на портале "Дія" и забрать лампы в отделении Укрпочты. Механизм следующий:

необходимо авторизироваться на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица;

проверить данные по предприятию;

в пункте "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;

указать площадь в калькуляторе — там будет указан лимит, по которому можно выбрать количество и тип ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

подписать запрос на потребность КЭПом юрлица;

в течение недели после подачи заявки представители Укрпочты свяжутся и сориентируют о дальнейших действиях.

Гендиректор Укрпочты отметил, что таким образом украинцы помогут энергетической безопасности страны и снизят расходы по своим счетам.

Что еще стоит знать

Напомним, весной во всех отделениях Укрпочты стало возможным получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.

Ранее мы писали, как в Украине происходит обмен ламп накаливания на энергоэффективные и как принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дія.