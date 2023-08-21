Укрпочта объявила новый этап обмена ламп — как получить для ОСМД

В Украине стартует новый этап обмена ламп: как получить для подъездов домов
В Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на более эффективные LED. На этот раз можно бесплатно получить для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.
Об этом проинформировал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Как получить лампы-LED для подъездов
По словам Смелянского, украинцы за время действия программы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах. Теперь есть возможность обменять для подъездов.
"Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством экономики и Дія, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", — сообщил он.
Чиновник отметил, что механизм оформления и заказа таких услуг в дальнейшем остается простым. Для этого юридическим лицам следует оставить заявку на портале "Дія" и забрать лампы в отделении Укрпочты. Механизм следующий:
- необходимо авторизироваться на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица;
- проверить данные по предприятию;
- в пункте "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;
- указать площадь в калькуляторе — там будет указан лимит, по которому можно выбрать количество и тип ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- подписать запрос на потребность КЭПом юрлица;
- в течение недели после подачи заявки представители Укрпочты свяжутся и сориентируют о дальнейших действиях.
Гендиректор Укрпочты отметил, что таким образом украинцы помогут энергетической безопасности страны и снизят расходы по своим счетам.
Что еще стоит знать
Напомним, весной во всех отделениях Укрпочты стало возможным получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.
Ранее мы писали, как в Украине происходит обмен ламп накаливания на энергоэффективные и как принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дія.